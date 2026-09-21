Три скрытые функции Android, о которых мало кто знает

В Android есть несколько скрытых функций, которые могут сделать использование смартфона более удобным. Среди них — настройка анимации для ускорения работы интерфейса, Smart Lock для автоматической разблокировки, а также Live Caption и Live Transcribe для создания субтитров и распознавания речи в реальном времени.

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OBOZ.UA объясняет, как активировать эти возможности и что они дают пользователю. Настроить их можно без установки сторонних приложений, хотя названия пунктов меню и доступность отдельных функций могут отличаться в зависимости от модели смартфона.

Настройки для быстрой работы смартфона

Один из способов изменить скорость анимаций Android — воспользоваться меню для разработчиков. Чтобы его открыть, нужно зайти в "Настройки", далее в раздел "О телефоне", после чего семь раз нажать на пункт "Номер сборки".

После этого в меню "Настройки", далее "Система", "Для разработчиков" можно найти три параметра:

масштаб анимации окон;

масштаб анимации переходов;

продолжительность анимации.

Для каждого из них можно установить значение 0,5× или полностью отключить анимацию. Это изменяет скорость отображения системных эффектов и может создать ощущение более быстрой работы интерфейса.

Smart Lock для автоматической разблокировки

Еще одна функция Android — Smart Lock, которая позволяет при определенных условиях не вводить PIN-код каждый раз при разблокировке смартфона.

В зависимости от версии Android и модели устройства могут быть доступны различные варианты: разблокировка в определённых безопасных местах, например, дома или в офисе, при удержании смартфона в руках или при подключении доверенного устройства, а именно смарт-часов или автосистемы. Настройки можно найти в разделе "Безопасность и конфиденциальность", далее "Разблокировка устройства".

При этом доступность конкретных параметров Smart Lock может отличаться в зависимости от смартфона и версии Android.

Live Caption и Live Transcribe

Android также имеет функции Live Caption и Live Transcribe, которые помогают преобразовывать речь в текст в режиме реального времени.

Функция Live Caption автоматически создает субтитры для видео в социальных сетях, подкастов или голосовых сообщений. Она способна обрабатывать любой звук, воспроизводимый на смартфоне, и работает полностью в автономном режиме без подключения к интернету. В свою очередь, Live Transcribe предназначена для распознавания речи в окружающей среде.

Включить Live Caption на совместимых устройствах можно с помощью соответствующего переключателя в быстрых настройках или в системных настройках. Набор доступных языков и функций зависит от модели смартфона, версии Android и региона.

Напомним, скрытые настройки Android могут помочь снизить нагрузку на смартфон и сэкономить заряд аккумулятора. В частности, речь идет об отключении системных анимаций и эффектов переходов через меню для разработчиков.

Как писал OBOZ.UA, пользователи Android могут освободить несколько гигабайт памяти, отключив системный компонент AICore. Он отвечает за работу ряда функций на основе искусственного интеллекта и может занимать около 6 ГБ памяти в зависимости от модели смартфона.

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