"Секретные" настройки Android могут продлить срок службы смартфона на годы: для этого потребуется всего несколько минут

Несколько скрытых настроек Android могут существенно снизить нагрузку на смартфон и помочь аккумулятору дольше сохранять свою емкость. Специалисты советуют отключить отдельные функции, которые незаметно расходуют заряд и заставляют процессор работать интенсивнее.

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На выполнение всех рекомендаций уйдет всего несколько минут, при этом устройство сможет дольше работать без подзарядки и будет изнашиваться медленнее. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Распространенное мнение, что продлить срок службы смартфона можно только за счет замены аккумулятора, не совсем соответствует действительности. Эксперты отмечают, что не менее важную роль играют правильные программные настройки, которые помогают снизить нагрузку на устройство.

Прежде всего речь идет о контроле фоновых процессов и отключении лишних визуальных эффектов, которые постоянно используют ресурсы процессора и дисплея. Чтобы продлить жизнь смартфона, сделай следующее:

Отключи функцию Always-On Display и используй тёмную тему

Одной из первых рекомендаций специалистов является отключение функции Always-On Display, которая постоянно поддерживает экран в частично активном состоянии для отображения времени, уведомлений и других данных. Из-за этого смартфон не может полноценно перейти в режим глубокого энергосбережения, что ускоряет разрядку батареи.

Также владельцам смартфонов с OLED-дисплеями рекомендуют включить темную тему. На таких экранах черные пиксели практически не потребляют электроэнергии, поэтому использование темного интерфейса помогает сократить расход заряда.

Уменьшите нагрузку на процессор и дисплей

Для экономии ресурсов устройства эксперты рекомендуют отключить системные анимации и эффекты переходов в меню для разработчиков. Это позволяет процессору тратить меньше ресурсов на отображение интерфейса, что положительно сказывается как на автономности, так и на общей производительности.

Еще один совет заключается в ограничении частоты обновления экрана до 60 Гц, если нет необходимости в максимальной плавности. Для большинства повседневных задач этого вполне достаточно, а потребление энергии заметно снижается.

Не заряжайте аккумулятор до максимума

Специалисты также подчеркивают важность правильного режима зарядки. Они советуют не оставлять смартфон подключенным к зарядному устройству после того, как уровень заряда достигнет примерно 80%. Такой подход помогает замедлить естественное старение литий-ионного аккумулятора и дольше сохранить его максимальную емкость.

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