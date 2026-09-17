Как освободить более 6 ГБ памяти на смартфоне: способ работает для Android и iPhone

Искусственный интеллект в современном смартфоне уже давно никого не удивляет. Клавиатура, камера, галерея и большинство других приложений, как правило, уже имеют встроенные функции ИИ.

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Впрочем, даже если вам не особо нужны все эти дополнительные фишки в вашем гаджете, вы все равно ощущаете последствия их присутствия. Многие из перечисленных возможностей опираются на локальные модели искусственного интеллекта, которые могут занимать несколько гигабайт памяти. Производители вроде Google или Apple не всегда делают этот факт очевидным для пользователей, отмечает издание Make Use Of.

Хорошая новость заключается в том, что эту память можно освободить. Удаление локальных моделей ИИ с устройств Android или iOS позволяет освободить более 6 ГБ свободного места.

AICore занимает примерно 6 ГБ на функции, которые нужны далеко не всем

На смартфонах под управлением Android 14 и более поздних версий нередко можно обнаружить системное приложение под названием AICore. Его нет в общем меню приложений или в разделе обновлений Google Play. Чтобы его увидеть, достаточно перейти в "Настройки" > "Приложения", включить отображение системных процессов и найти AICore в списке. Чаще всего этот модуль встречается на устройствах серий Pixel и Galaxy. В зависимости от поддерживаемых функций он может занимать около 6 ГБ памяти (а иногда и больше).

AICore – это, по сути, локальная модель Google Gemini Nano, которая обеспечивает работу таких функций, как проверка грамматики, распознавание мошенничества, умные ответы, автоматическое подытоживание заметок и перевод. Вместо отправки данных на удаленный сервер обработка происходит непосредственно на устройстве.

Такой подход имеет два существенных преимущества:

персональные данные не покидают пределы смартфона;

обработка запросов происходит значительно быстрее.

Однако далеко не все регулярно пользуются этими возможностями, а 6 ГБ – ощутимый объем памяти, который может понадобиться для других нужд. К тому же загрузка этой модели обычно происходит без предварительного запроса пользователя.

Полностью удалить AICore из системы невозможно, однако его можно отключить, чтобы освободить место на накопителе. Для этого в меню "Приложения" нужно выбрать AICore, нажать "Отключить", а затем через дополнительное меню (три точки в верхнем углу) выбрать "Удалить обновления".

Подобный способ сохранения памяти существует и для пользователей iPhone

Локальные модели искусственного интеллекта используются не только в Android. Смартфоны Apple с поддержкой Apple Intelligence обладают аналогичной особенностью. Как и AICore, система Apple Intelligence выполняет обработку данных непосредственно на устройстве для обеспечения работы инструментов написания текста, Siri, мгновенного перевода и краткого содержания уведомлений. Это также требует локального хранения соответствующих моделей.

Проверить объем занятой памяти можно в разделе "Настройки" > "Общие" > "Хранилище iPhone" > "iOS". Объем данных Apple Intelligence может превышать 7,5 ГБ, что является довольно значительным показателем, особенно для моделей с базовым объемом памяти 128 ГБ.

Apple предусматривает возможность отключения Apple Intelligence для экономии места. Для этого достаточно перейти в "Настройки" > "Apple Intelligence и Siri" и отключить соответствующий переключатель, после чего перезагрузить устройство. Память должна очиститься автоматически, хотя в отдельных случаях iOS сохраняет эти данные до тех пор, пока на устройстве действительно не начнет не хватать свободного места.

Если нужно очистить память немедленно, существует альтернативный способ: Apple Intelligence работает только при условии, что системный язык iPhone и язык Siri совпадают. Если изменить язык Siri на любой другой, отличный от системного, зарезервированное под AI-модели хранилище освободится автоматически.

Отсутствие этих функций вряд ли доставит неудобства

AICore и Apple Intelligence не являются устаревшим или ненужным программным обеспечением в классическом понимании. Для тех, кто активно использует искусственный интеллект каждый день и не испытывает проблем с свободным местом, эти модули приносят реальную пользу и обеспечивают повышенный уровень конфиденциальности. Однако при необходимости экономии памяти их отключение является вполне логичным шагом.

Помимо освобождения гигабайтов, отключение локальных моделей имеет и другие плюсы: в системных приложениях исчезают навязчивые подсказки с предложениями что-то обобщить или переписать. Кроме того, из-за отсутствия фоновых ИИ-процессов в некоторых случаях наблюдается дополнительная экономия заряда аккумулятора.

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