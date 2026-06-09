Трафик ботов в интернете впервые в истории превысил человеческий: названа вероятная причина

Объем интернет-трафика, который генерируют боты и ИИ-агенты, впервые превысил активность реальных пользователей. Такие данные обнародовала компания Cloudflare в 2026 году.

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Согласно свежей статистике сервиса, обеспечивающего безопасность и доставку контента для миллионов сайтов, на автоматизированные системы теперь приходится большая часть HTTP-запросов в сети.

В компании отметили, что этот рубеж был пройден раньше, чем ожидалось.

Стремительный рост

О новых показателях рассказал генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс. Он признал, что темпы роста бот-трафика превзошли предыдущие оценки компании.

"Ну что ж, это произошло быстрее, чем я предполагал. Сначала думал, что это произойдет в конце 2027 года, затем – в начале 2027 года, но трафик от ботов растет настолько стремительно, что впервые в истории интернета боты превзошли трафик от людей", – отметил Принс.

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По его словам, еще недавно считалось, что автоматизированные системы смогут обойти человеческий трафик только в 2027 году. Однако развитие технологий искусственного интеллекта ускорило этот процесс.

Данные статистики

По информации Cloudflare, сейчас на ботов приходится 57,5% всех HTTP-запросов в интернете. Доля реальных пользователей составляет 42,5%.

Главной причиной такого скачка компания называет развитие генеративного искусственного интеллекта. Современные ИИ-агенты выполняют задачи пользователей, посещая огромное количество веб-страниц для поиска и анализа информации. Они могут сравнивать цены на товары, искать авиабилеты, анализировать описания продукции и выполнять функции персональных помощников.

Каждое такое действие создает дополнительные запросы к сайтам. В результате объем автоматизированного трафика продолжает быстро расти и занимает все большую долю общей интернет-активности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое "теория мертвого интернета" и почему ее сторонники считают, что значительную часть онлайн-контента создают алгоритмы и боты.

Главная мысль проста: соцсети и новостные сайты якобы "мертвы", потому что их контент генерируют алгоритмы и чат-боты.Посты, комментарии, реакции – все это создается автоматически, чтобы собирать клики и лайки. Аккаунты, которые отвечают на такие посты, – тоже боты, и все взаимодействие происходит между машинами, а не людьми.

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