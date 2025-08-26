Искусственный интеллект вытесняет кадры с рынка труда: кому все труднее найти работу

Искусственный интеллект (ИИ) активно меняет рынок труда, автоматизируя процессы и вытесняя часть специалистов из традиционных сфер. Из-за этого многим людям становится сложнее найти работу, особенно в отраслях, где машины могут выполнять задачи быстрее и дешевле.

Об этом пишет Bloomberg. Новое исследование Стэнфордского университета показывает, что быстрое внедрение ИИ имеет и обратную сторону – оно создает новые барьеры для тех, кто только начинает карьеру.

По словам экономиста Эрика Бриньйольфссона и его коллег из Лаборатории цифровой экономики Стэнфорда, больше всего от влияния ИИ страдают работники начального уровня в сферах, где технологии способны заменять или существенно автоматизировать работу человека. Речь идет об области программирования, бухгалтерского учета, административной поддержки и даже об обслуживании клиентов.

Исследователи проанализировали огромный массив данных о занятости, собранный компанией Automatic Data Processing Inc., которая ведет учет заработной платы для миллионов людей. Результаты, опубликованные во вторник, свидетельствуют, что за последние три года уровень занятости среди тех, кто только начинает работать в отраслях, активно внедряющих ИИ, снизился на 13%. Это значительное сокращение, которое выделяется на фоне стабильных или даже растущих показателей для опытных специалистов в тех же сферах.

По мнению авторов исследования, работодатели все чаще инвестируют в системы, которые позволяют автоматизировать рутинные задачи. Там, где когда-то нужны были десятки младших специалистов, теперь достаточно одной команды, усиленной инструментами искусственного интеллекта. При этом опытные работники получают выгоду от новых технологий, ведь ИИ помогает им повышать производительность, а не конкурирует за их рабочие места.

Другая интересная тенденция – молодежь, которая только начинает карьеру, сталкивается с уменьшением предложений даже на стажировку или краткосрочные контракты. Исследователи отмечают, что замедлился рост занятости для людей в возрасте от 22 до 25 лет, тогда как низкотехнологичные профессии, например, помощники медсестер, демонстрируют положительную динамику.

Взрывной интерес к искусственному интеллекту, в частности после запуска ChatGPT в 2022 году, усилил дискуссии о том, сможет ли человек конкурировать с машиной. Генеративные модели, которые способны писать тексты, программный код или создавать аналитику, меняют подход компаний к планированию рабочих ресурсов. В результате – растет спрос на высококвалифицированных специалистов, которые могут управлять этими системами, но сокращается потребность в младших исполнителях, чья работа легче автоматизируется.

Авторы исследования отмечают, что их работа еще не прошла экспертную оценку, однако уже дает сигнал о важных структурных изменениях на рынке труда. Сейчас вопрос стоит не только в том, сколько рабочих мест создаст или уничтожит ИИ, но и в том, какие группы работников больше всего рискуют оказаться на обочине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за семь месяцев 2025 года служба занятости предложила более 265 тысяч вакансий, больше всего во Львовской области (почти 36 тысяч). Чаще всего работодатели ищут продавцов, менеджеров по продажам, строителей, медиков и водителей.

