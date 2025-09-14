Что такое теория мертвого интернета: подробности странной конспирологии об искусственном интеллекте

Слово "конспирология" давно перестало ассоциироваться только с историями о пришельцах или Бермудском треугольнике. Сегодня оно тесно переплетено с цифровым миром. Одна из самых популярных и одновременно самых странных теорий последних лет – "теория мертвого интернета".

Она утверждает, что большинство онлайн-контента и активности давно создают не люди, а искусственный интеллект и боты. Детали рассказало издание LiveScience.

Откуда возникла идея

Впервые термин "Dead Internet Theory" появился в 2021 году на форуме Agora Road's Macintosh Cafe. Автор ветки под названием Dead Internet Theory: Most Of The Internet Is Fake утверждал: все, что мы видим в соцсетях и на форумах, создают машины, а люди в этой системе – скорее случайные наблюдатели.

Чуть позже идея разлетелась на другие площадки, в частности 4Chan, где нашла свою аудиторию среди любителей цифровых заговоров.

Суть теории

Главная мысль проста: соцсети и новостные сайты якобы "мертвы", потому что их контент генерируют алгоритмы и чат-боты. Посты, комментарии, реакции – все это создается автоматически, чтобы собирать клики и лайки.

Аккаунты, которые отвечают на такие посты, – тоже боты, и все взаимодействие происходит между машинами, а не людьми.

В более радикальных версиях теории говорится, что государственные структуры якобы используют ботов для манипуляций мнением общества.

Сторонники этой идеи убеждены: "мертвым" интернет стал примерно в 2016–2017 годах.

Почему эта теория "прижилась"

Психологи объясняют популярность подобных заговоров их способностью удовлетворять глубинные потребности:

Стремление знать "настоящую правду", которую якобы скрывают.

Ощущение контроля над хаотичным миром.

Принадлежность к группе избранных, которые "видят больше, чем другие".

Соцсети лишь усиливают этот эффект: алгоритмы подсовывают пользователям все более эмоциональный и сенсационный контент.

Полностью вымышленной эта конспирология тоже не является. Исследования показывают, что около половины всего интернет-трафика действительно создают боты – от поисковых роботов до спамеров. Но это не значит, что люди исчезли из онлайн-пространства. Реальные пользователи все еще являются основными создателями контента, а искусственный интеллект лишь усиливает информационный шум.

"Теория мертвого интернета" – типичный пример того, как на почве частичных фактов вырастает грандиозный заговор. Такие идеи звучат интригующе, но они больше говорят о наших страхах перед искусственным интеллектом и информационными технологиями, чем о реальном положении вещей. Интернет все больше наполняют алгоритмы, и задача человека теперь в том, чтобы научиться отличать реальный голос от искусственного.

