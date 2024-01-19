SpaceX отправила туристов на МКС: во сколько им обошлось 'космическое такси' и чем они будут заниматься

Компания SpaceX успешно вывела космический корабль Crew Dragon с экипажем туристов на Международную космическую станцию в рамках последней коммерческой миссии техасского стартапа Axiom Space. Четверо мужчин, включая первого турецкого астронавта, стали членами экипажа космического корабля.

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Об этом сообщает Reuters. Миссия стартовала из Космического центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал с помощью ракеты Falcon 9.

Планы миссии Axiom-3 включают пребывание экипажа на борту Международной космической станции (МКС) в течение около 14 дней в условиях микрогравитации.

В этот период астронавты планируют провести более 30 научных экспериментов, многие из которых направлены на изучение влияния космических полетов на здоровье человека и развитие болезней.

Эта миссия является третьим подобным полетом, организованным компанией Axiom за последние два года, в рамках развития их бизнеса по перевозке астронавтов на околоземную орбиту, спонсируемую иностранными правительствами и частными предприятиями.

За каждое место астронавта компания берет не менее 55 млн. долларов от своих клиентов. Экипаж состоит из командира корабля, бывшего астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегриа, полковника Вальтера Вилладеи из военно-воздушных сил Италии, гражданина Швеции Маркуса Вандта и пилота военно-воздушных сил Турции Альпера Гезерауджи, который станет первым астронавтом в истории Турции.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года космический аппарат компании SpaceX с четырьмя членами экипажа на борту успешно осуществил стыковку с Международной космической станцией. Это произошло в рамках совместной операции с NASA.

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