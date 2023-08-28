SpaceX успешно доставила на МКС четырех астронавтов: что известно о миссии

Космический аппарат компании SpaceX с четырьмя членами экипажа на борту успешно осуществил стыковку с Международной космической станцией. Это произошло в рамках совместной операции с NASA.

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Об этом сообщает NASA в Twitter. Сrew-7 стартовал со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

"Стыковка подтверждена для Crew-7! В 16:16 космический корабль Dragon с четырьмя космическими путешественниками на борту прибыл в МКС", – сказано в сообщении.

В субботу, 26 августа, миссия Crew-7 была запущена с площадки 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

По информации от NASA, ракета SpaceX Falcon 9 успешно отправила космический корабль Dragon на орбиту.

Предполагается, что Crew-7 проведет на МКС новые научные исследования. Эксперименты будут включать сбор образцов микроорганизмов извне космической станции, первое исследование реакции человека на разную продолжительность космического полета и исследование физиологических аспектов сна астронавтов.

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