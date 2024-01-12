Сильнейшая из известных быстрых радиовспышек привела ученых к слиянию семи галактик

Ученым впервые удалось проследить путь невероятно сильного всплеска электромагнитной энергии к его источнику, который оказался в скоплении семи сливающихся галактик. Это открытие может подтвердить гипотезу о том, что такие вспышки, иначе известные как быстрые радиовспышки (FBR), произошли от магнетаров.

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Об этом сообщает издание Science News. Открытые в 2007 году FRB являются быстротечными взрывными событиями, которые продолжаются доли секунды, но за это время высвобождают столько энергии, сколько Солнце излучает за месяц.

"Мы считаем, что они вызваны каким-то очень компактным объектом, таким как магнетар", – заявила астроном из Северо-Западного университета в Эванстоне (США) Алекса Гордон.

Магнетары – это особый тип нейтронных звезд, образующихся после гибели массивных звезд. От обычных нейтронных звезд магнетары отличаются мощным магнитным полем.

Ранее исследователи уже замечали в нашей галактике производящий FRB магнетар, но не было доказано, что все такие вспышки можно связать с магнетарами.

Используя космический телескоп НАСА "Хаббл", Гордон и ее коллеги проследили путь происхождения FRB 20220610A, который является самым мощным и отдаленным FRB, обнаруженным на сегодняшний день.

Оказалось, что вспышка происходит из скопления из семи галактик, расположенных в 11 миллиардах световых лет от Земли. Все эти галактики находятся в регионе размером с Млечный Путь.

"Мы ожидали увидеть некую монолитную спиральную галактику", – признался астроном из Северо-Западного университета Вэнь-Фай Фонг.

FRB были обнаружены в разных средах, включая одинокие галактики и шаровые скопления. Но это первый случай, когда они появились из скопления семи галактик.

Ученые предполагают, что такая хаотичная среда могла привести к тому, что галактики обменивались газом, пылью и другими материалами, приводя к рождению новых звезд. Если же в таких условиях образовалась и погибла массивная звезда, ее смерть могла оставить после себя магнетар, потенциально объясняющий появление FRB.

Доказательства существования магнетара в скоплении семи галактик ученые намерены найти с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

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