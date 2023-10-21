Идентифицирован сигнал из далекого космоса, которому 8 миллиардов лет

Ученым удалось обнаружить быстрый радиовсплеск (FRB), который является самым древним и отдаленным сигналом из космоса, который датируется восемью миллиардами лет. Он может помочь взвесить всю Вселенную.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science. Как пишет Talker, ученым удалось превзойти предыдущий рекорд сразу на 50%.

Первые FRB были обнаружены еще в 2007 году, но с тех пор ученые не приблизились к пониманию того, что это такое. Есть не слишком научные спекуляции, авторы которых предполагают, что такие сигналы – это попытки внеземной жизни связаться с человечеством. Но доказательств, подтверждающих серьезность этой теории нет.

Видео дня

Теперь исследователи рассказали, что обнаружили самый древний и отдаленный быстрый радиовсплеск среди всех, обнаруженных на сегодняшний день. По их словам, вновь открывшийся всплеск даже может быть полезен для земных ученых. В частности, они предполагают, что он может позволить нам измерить "недостающую" материю между галактиками.

Источником всплеска, как считается, является группа из двух или трех сливающихся галактик. Такая версия подтверждает последние теории о причине FRB.

Исследование также показало, что восемь миллиардов лет – это лимит того, как далеко в прошлое Вселенной могут заглянуть современные телескопы в поисках быстрых радиосплесков.

Обнаружить этот рекордный FRB помог радиотелескоп ASKAP, расположенный в Австралии. Ему удалось зафиксировать космическое событие, выпустившее за миллисекунды эквивалент суммарного излучения нашего Солнца за 30 лет.

Как рассказал первый автор исследования, доктор Стюарт Райдер из Университета Маккуори, благодаря набору антенн ASKAP ученым удалось определить, откуда пришла вспышка.

"Потом мы использовали Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили для поиска галактики-источника, обнаружив, что она старше и находится дальше, чем любой другой источник FRB, найденный до сих пор, и, вероятно, в пределах небольшой группы сливающихся галактик", – сказал Райдер.

По его словам, быстрый радиовсплеск, получивший название FRB 20220610A, подтвердил концепцию взвешивания Вселенной с помощью данных от FRB, которую впервые продемонстрировал покойный австралийский астроном Жан-Пьер МакКварт. Он показал, что чем дальше находится быстрая радиовспышка, тем больше диффузного газа он обнаруживает между галактиками.

На сегодняшний день было обнаружено около 50 FRB – почти половина из них с помощью ASKAP.

Авторы рекордного открытия полагают, что смогут обнаружить тысячи из них по всему небу и на еще больших расстояниях.

"Хотя мы до сих пор не знаем, что вызывает эти массивные всплески энергии, работа подтверждает, что быстрые радиовсплески являются распространенными явлениями в космосе, и что мы сможем использовать их для выявления материи между галактиками и лучшего понимания структуры Вселенной", – сказал профессор Райан Шеннон из Технологического университета Свинберна.

Сейчас ASKAP является лучшим радиотелескопом для обнаружения и локализации FRB. Но международные телескопы SKA, которые сейчас строятся в Западной Австралии и Южной Африке, будут еще лучше и позволят астрономам находить еще более старые и более отдаленные FRB.

Почти 40-метровое зеркало Очень большого телескопа ESO, который сейчас строится в высокогорной сухой чилийской пустыне, понадобится для изучения их галактик-источников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые обнаружили экзопланету, отправляющую в космос удивительные радиоволны. Ученые надеются на историческое открытие.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.