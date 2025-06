Сеть заполонили случайные фото со звездами, а одно даже возмутило украинцев: как их делают

Сеть заполонил новый тренд – пользователи массово публикуют селфи с известными людьми. Такие фотографии достаточно реалистично выглядят, однако на самом деле являются творением ChatGPT.

Один из таких кадров возмутил украинцев. Его опубликовала украинская певица Слава Каминская в своем Instagram.

На фото она позирует с якобы президентом-беглецом Виктором Януковичем. "Какие люди на Канарах", – говорилось в подписи.

Некоторые сразу обвинили артистку в предательстве, однако впоследствии Каминская показала фото с якобы президентом США Дональдом Трампом.

К тому же в сообщениях появилось напоминание "Информация об ИИ".

Другие пользователи сети активно делятся фото с Билли Айлиш, Роналду и другими мировыми звездами. Некоторые даже показали селфи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как создать селфи со звездой

Между тем в сети распространили рабочий промт (инструкция для искусственного интеллекта) для создания подобных "селфи".

Его следует добавить вместе со своим фото и заменить [NAME] на имя звезды:

Gen photo of extremely ordinary and unremarkable iPhone selfie, with no clear subject or sense of composition—just a quick accidental snapshot. The photo has slight motion blur and uneven lighting from streetlights or indoor lamps, causing mild overexposure in some areas. The angle is awkward and the framing is messy, giving the picture a deliberately mediocre feel, as if it was taken absentmindedly while pulling the phone from a pocket. The main character is [uploaded person's face], and [NAME] stands next to him, both caught in a casual, imperfect moment. The background shows a lively los angeles street at night, with neon lights, traffic, and blurry figures passing by. The overall look is intentionally plain and random, capturing the authentic vibe of a poorly composed, spontaneous iPhone selfie. Ar 9:16