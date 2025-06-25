Слава Каминская опубликовала фото с Януковичем и Трампом: что с ними не так

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская создала диссонанс в сети, опубликовав в своем Instagram фото с якобы Виктором Януковичем. В посте она указала: "Какие люди на Канарах", а на снимке – она стоит рядом с мужчиной, очень похожим на беглого экс-президента.

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Пользователи сразу же разделились: одни обвинили певицу в "измене", другие не могли поверить, что экс-глава государства появился в Европе. На этом Каминская не остановилась: уже в следующем посте она выложила еще одно изображение, сделанное в той же локации – но теперь рядом с Дональдом Трампом.

Оба поста сопровождались ироничными подписями, а также упоминалось: "Информация об ИИ", что должно было бы намекнуть – изображения созданы с помощью искусственного интеллекта.

После публикации первого фото Instagram-страница Каминской начала взрываться комментариями. Некоторые подписчики начали оскорблять певицу и обвинять в аморальности. После этого артистка сделала свой профиль приватным.

Ситуация приобрела комический оттенок, когда Каминская лично прислала ведущему Славе Демину изображение, на котором уже он сам "позирует" рядом с Януковичем на тех же "Канарах". То есть, певица изначально планировала серию ироничных постов, чтобы показать, как легко манипулировать изображениями в эпоху искусственного интеллекта.

"Слава вчера мне в личные отправила мою фотку, где я с Яныком также на Канарах", – написал Демин.

Фейк или реальность: что выдает подделку

На снимках можно найти сразу несколько признаков, что это "фотошоп":

Локация не соответствует заявленной. На снимке видно вывеску "Pacha Ibiza", тогда как Каминская написала, что это Канары. Между этими локациями расстояние более 2 тысяч километров.

Несоответствие роста. Реальный рост Януковича – 193 см, а Каминской – 173 см. На фото они почти на одном уровне.

Следы фотошопа. Лицо Януковича имеет размытые контуры, неестественное освещение и эффект "пластилиновой" поверхности.

Типичная генерация через ИИ. Освещение на лицах героев отличается, а мужчина выглядит неестественно – как восковая фигура.

Где на самом деле сейчас Янукович

Напомним, что Виктор Янукович после побега из Украины в 2014 году скрывается в России. В апреле 2025 года Офис Генерального прокурора сообщал, что он проживает в элитном поселке Барвиха под Москвой. В Украине экс-президент осужден за государственную измену и участие в преступном сговоре, который привел к российской агрессии.

В частности, Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы в 2019 году, а также ему грозит еще 15 лет по отдельному производству.

Ранее OBOZ.UA писал, что Слава Каминская рассекретила, как выживает за границей с двумя детьми. По словам 40-летней артистки, на данный момент она находится в статусе безработной, а все финансовые потребности закрывает ее любимый муж.

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