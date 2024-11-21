Разработчики Stalker 2 обратились к игрокам после критики: обещают бесплатный контент и исправление ошибок

Геймеры всего мира с нетерпением ждали выхода постапокалиптического шутера "STALKER 2: Сердце Чернобыля", релиз которого откладывался несколько раз. Игра, разработанная украинской студией GSC Game World, возглавила рейтинги продаж в Steam и даже заняла первенство среди платных проектов, став второй в общем списке, уступив лишь Counter-Strike 2.

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Однако не обошлось без багов. Мнения критиков и пользователей разделились: одни считают игру уникальным увлекательным проектом и готовы закрыть глаза на определенные ошибки, другие же отмечают "сырость" разработки и многочисленные технические недостатки. Команда GSC Game World отреагировала на критику.

STALKER давно стал культовым в геймерском мире. Многих захватили события в альтернативной постапокалиптической реальности Чернобыльской зоны отчуждения. Радиация создала естественные аномалии и мутантов, поэтому насыщенный сюжет и особая атмосфера упадка мира обеспечили игре большую популярность.

Радость долгожданного релиза была омрачена сообщениями геймеров о багах и ошибках.

Разработчики отреагировали на жалобы. В официальном заявлении команды GSC Game World говорится, что пользователям обещают бесплатный контент и исправление ошибок.

В GSC Game World подчеркнули, что никогда раньше они не разрабатывали проект подобных размеров.

"Со всем тем STALKER-2 – это масштабная игра. Мы понимаем, что в подобной игре все еще могут быть шероховатости. Мы обещаем быть рядом, следить за вашими отзывами и как можно быстрее исправлять любые проблемы, требующие нашего внимания", – отметили разработчики.

В первые дни после релиза команда проведет хотфиксы, а затем перейдет к большим обновлениям, означающим постоянные улучшения.

"Также появится бесплатный внутриигровой контент. Планом его выпуска мы поделимся чуть позже, в декабре", – пообещали разработчики.

Вместе с тем в GSC Game World отметили, что у них есть амбициозные планы на вселенную STALKER

Кстати, как рассказывал OBOZ.UA, игра будет эксклюзивной для ПК и консоли Xbox Series X и ее младшей версии Xbox Series S, поэтому игрокам на PS5 придется еще немного подождать. Ходят слухи, что STALKER 2: Сердце Чернобыля все же выйдет на PlayStation в 2025 году.

Кроме того, мы публиковали топ постапокалиптических игр на PS4 и PS5 для тех, кому очень хочется поиграть в STALKER 2, но такой возможности пока нет.

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