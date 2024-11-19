Во что поиграть, если у вас PlayStation, но очень хочется STALKER 2: подборка игр

Геймеры застыли в напряженном ожидании – уже 20 ноября выходит легендарный долгожданный STALKER 2 от компании GSC Game World. Игра будет эксклюзивной для ПК и консоли Xbox Series X и ее младшей версии Xbox Series S, поэтому игрокам на PS5 придется еще немного подождать. Ходят слухи, что STALKER 2: Сердце Чернобыля все же выйдет на PlayStation в 2025 году.

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Если очень хочется поиграть STALKER 2, но такой возможности пока нет, можно выбрать другие увлекательные игры. На PS4 и PS5 есть достаточное количество впечатляющих игр с постапокалиптическими сюжетами.

Все три предыдущие игры, выпущенные для ПК в 2007, 2008 и 2009 годах соответственно, сейчас доступны для покупки через PS Store. Можно либо выбрать STALKER: Legends of the Zone Trilogy, чтобы получить трилогию в одном наборе (цена – $39,99), либо приобрести каждую игру по отдельности (цена – $19,99 за комплект).

Chernobylite

В отличие от стандартных игр на выживание, Chernobylite имеет практически кинематографический сюжет. Ученый Игорь ищет свою утраченную жену. События разворачиваются через годы после Чернобыльской катастрофы, однако Игорь должен вернуться на место трагедии в надежде найти любимую. Уничтожение телохранителей, поиск подсказок и некоторые важные сюжетные моменты приведут к тому, что игрок почувствует действительно уникальный опыт.

The Long Dark

Hinterland Studio удалось создать отличную игру. The Long Dark ставит перед игроками задачу выживания. Придется искать запасы, следить за здоровьем и управлять ресурсами. Разработчики очень придирчиво подходили к игровому процессу. Скажем, если герой ходит в поисках ресурсов, но его сумка слишком тяжелая, он может вывихнуть голень. Темные ночи вызывают тревожность, продолжительный сон в холодных каютах может привести к лихорадке, и этот список можно продолжать до бесконечности. Эти маленькие детали делают игру очень специфической и одной из самых сложных на выживание.

Wasteland 3

Wasteland 3 – это не простая игра "двигайся, щелкай и стреляй". Wasteland 3 приносит новый элемент в мир стратегии, и держит игроков в напряжении благодаря значимым последствиям, изменяющимся сюжетным линиям и множеству персонажей, с которыми нужно взаимодействовать.

Rage 2

Bethesda попыталась вернуть франшизу Rage и приложила значительные усилия. Им удалось не только воплотить мощный шутер от первого лица, но и позаботиться о создании достаточно неожиданного мира. Rage 2 имеет сходство с миром Безумного Макса и Borderlands.

Metro Exodus

Игроки отправляются в постапокалиптическую Россию, где их ждут гигантские волковидные монстры и другие скрытые враги вокруг. От создания новых модификаций оружия до увлекательной истории, погружающей в страшный мир, Metro Exodus – интересная постапокалиптическая игра, чтобы пощекотать нервы.

Death Stranding

Первая независимая игра Хидео Кодзимы – Death Stranding – вызвала много шума. В традиционной манере Кодзимы история очень сложная и глубокая. Когда игроки отправятся в сложное путешествие, чтобы помочь спасти мир, их встретят милитаристские враги, гигантские монстры и множество опасностей. Однако смысл игры состоит в том, чтобы никого не убивать, поскольку это приведет к катастрофическому взрыву и завершит ваше прохождение. Петля игрового процесса со временем начнет вас увлекать, а динамические изменения мира будут достаточно интересны.

Dying Light 2 Stay Human

Над Dying Light 2 работали довольно долго. Продолжение основывается на оригинале с еще большим количеством паркура, интенсивных зомби и историей, которая увлечет вас в течение многих часов. Плюс этой игры состоит в том, что вы можете играть в одиночном режиме или с другом.

Days Gone

Это самая традиционная игра о зомби в открытом мире с большим количеством персонажей, множеством ужасающих толп зомби и большой картой для исследования. Days Gone вызвала неоднозначную реакцию, когда она была выпущена, однако если вы – поклонник игр о зомби с веселым геймплеем и гигантской картой, это именно то, что вы искали.

Fallout 4

Fallout 4 содержит все, что игроки любят во франшизе – от динамических разговоров с посторонними прохожими до эпического путешествия, в которое игрок должен отправиться. Этот постапокалиптический мир наполнен множеством типов врагов – монстров, зомби, гигантских жуков, мутантов и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о времени и других важных нюансах выхода видеоигры STALKER 2: Heart of Chornobyl.

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