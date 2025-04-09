Правда ли, что смартфоны нас 'подслушивают': эти факты должны знать все

Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. Гаджеты стали отличным помощником как для досуга, так и для профессиональной деятельности.

Видео дня

Однако следует знать, что телефон фактически слушает вас, но ограничить собираемые данные вполне возможно. OBOZ.UA узнал, правда ли, что смартфоны нас подслушивают и как это прекратить.

Даже без посторонних установленных программ-шпионов смартфон большую часть времени вас слушает в фоновом режиме. Это необходимо, чтобы виртуальные помощники, такие как Siri и Google Assistant, могли оперативно реагировать на команды и выполнять поставленные задачи. В зависимости от вашего запроса виртуальные ассистенты могут помочь вам установить напоминания, совершать телефонные звонки, воспроизводить музыку и многое другое.

Если речь не идет о вредоносных программах, которые собирают ваши данные и передают злоумышленникам, то "прослушивание" вашего телефона не несет никакой угрозы и не является поводом для беспокойства. Однако в конечном итоге это зависит от того, какие сайты и приложения получают доступ к вашему микрофону, почему и делятся ли они вашими личными данными.

Разработчики антивирусного ПО предупреждают, что некоторые приложения могут запрашивать доступ к микрофону при их установке. Если такой доступ предоставлен, они могут записывать аудио для таких функций, как запись видео и голосовые сообщения. Проблемы возникают, когда менее надежные приложения злоупотребляют разрешениями для записи большего объема данных, чем предполагалось, потенциально для целевой рекламы или даже прослушивания конфиденциальных разговоров.

Тем не менее, любой пользователь может отключить виртуальных помощников и просмотреть разрешения на использование микрофона, предоставленные вашим приложениям. Чтобы избежать нежелательной прослушки, читайте отзывы о приложении и загружайте их только из официальных магазинов. Затем проверьте разрешения приложений: определите, нужен ли определенным приложениям доступ к вашему микрофону.

Регулярно обновляйте свое программное обеспечение: устанавливайте обновления и исправления, чтобы опередить киберпреступников, пытающихся воспользоваться уязвимостями безопасности. Также шифровать ваше соединение, помогая сохранить в безопасности личную информацию, поможет использование VPN. Однако в таком случае необходимо использовать платный VPN от проверенных производителей.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день автономность смартфона является одним из главных показателей, на который пользователи обращают внимание при выборе гаджета. Если в начале своей "жизни" практически каждый телефон может похвастаться хорошей автономностью, со временем заряд аккумулятора держит все меньше и меньше.

Напомним, OBOZ.UA сообщал, как узнать, что ваш телефон прослушивают и можно ли самостоятельно обнаружить шпионское программное обеспечение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!