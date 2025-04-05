Почему телефон быстро разряжается: восемь причин и способы 'спасения'

На сегодняшний день автономность смартфона является одним из главных показателей, на который пользователи обращают внимание при выборе гаджета. Если в начале своей "жизни" практически каждый телефон может похвастаться хорошей автономностью, со временем заряд аккумулятора держит все меньше и меньше.

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Тем не менее, существуют лайфхаки, которые помогут сохранить здоровье аккумулятора вашего телефона и продлить его жизненный цикл. OBOZ.UA выяснил, почему аккумулятор может быстро разряжаться и как можно исправить эту проблему.

Большинство современных смартфонов оснащены литий-полимерным или литий-ионным аккумуляторов емкостью около 5000 мАч. Для среднестатистического пользователя таких характеристик достаточно, чтобы телефон продержал заряд с утра до вечера и под конец дня осталось около 20-30% заряда.

Но иногда возникают ситуации, когда аккумулятор телефона разряжается очень быстро, что приводит к полному отключению гаджета. Факторов, которые больше всего "убивают" АКБ в ваше телефоне несколько:

Уровень яркости экрана

Постоянное поддержание яркости экрана на высоком уровне быстро разряжает батарею смартфона. Однако самая высокая яркость необходима в исключительных случаях, например, когда вы пользуетесь смартфоном под прямыми солнечными лучами.

Рекомендуется включать функцию автояркости, которая будет регулировать яркость экрана вашего телефона в зависимости от уровня окружающего освещения. К тому же, эта функция поможет уберечь ваши глаза от перенапряжения, особенно если вы привыкли пользоваться смартфоном на максимальной яркости в темноте.

Фоновая работа приложений

Стандартные и даже установленные приложения могут потреблять много ресурсов вашего смартфона, в том числе, электроэнергии, даже когда вы их активно не используете. Эти фоновые приложения часто являются причиной разрядки батареи, которую вы даже не замечаете. Приложения социальных сетей, синхронизация почты и некоторые игры являются главными виновниками. Далеко не все, но часть из них можно настроить, чтобы фоновая активность была минимальной.

Определение местоположения

Службы определения местоположения позволяют устройству определять вашу локацию для различных функций, таких как GPS, приложения погоды, фитнес-трекеры и т. д. Но постоянное использование этих служб может быстро разрядить аккумулятор.

Push-уведомления

Если ваш телефон постоянно проверяет наличие новых сообщений, это может повлиять на срок службы батареи. Изменение настроек оповещения или отключение push-уведомлений может сэкономить заряд батареи смартфона

Сетевые соединения смартфона

Постоянная работа Wi-Fi, Bluetooth и мобильной сети существенно влияют на срок службы АКБ. При активации сетевых возможностей смартфон ведет поиск подключений и может потреблять значительное количество энергии. Таким образом, отключение этих служб, когда они не нужны, может продлить срок службы батареи.

Устаревшее программное обеспечение

Разработчики большинства смартфонов регулярно обновляют программное обеспечение смартфонов. Это помогает устранять ошибки в работе гаджет, в том числе оптимизировать работу от батареи. Обновление устройства может привести к улучшению работы батареи. Важно помнить, что на большинстве устройств новые версии ПО скачиваются и устанавливаются автоматически. Но в некоторых случаях пользователь должен самостоятельно проверять наличие обновлений и устанавливать их.

Частая активация экрана

Очевидно, что с выключенным экраном смартфон в большинстве случаев бесполезен. Но экран может активироваться даже если вы не пользуетесь своим устройством. Это происходит при поступлении push-уведомлений, о которых мы упоминали выше. Поэтому попробуйте ограничить уведомления только важными приложениями.

Кроме того, в большинстве современных гаджетов есть возможность включить режим "в кармане". При активации такого режима экран телефона будет включаться, только если он находится у вас в руках. За это отвечает датчик приближения и акселерометр, который определяет, в каком положении находится устройство.

Неправильный температурный режим

В инструкции часто указано, при каком температурном диапазоне можно использовать телефон. Однако большинство пользователей игнорирует этот параметр, ведь зачастую в документации можно увидеть экстремальные показатели (например, от -20 до +40 градусов). Но даже меньшие перепады температур могут негативно повлиять на производительность аккумулятора вашего телефона.

В частности, если в зимний период телефон длительное время использовался при минусовой температуре, АКБ ждет неминуемая деградация. То же самое касается высоких температур.

Чтобы избежать перегрева смартфона и как следствие выхода из строя АКБ, нужно соблюдать элементарные правила: не пользоваться активно гаджетом, когда он стоит на зарядке и избегать попадания на телефон прямых солнечных лучей. Если вы заметили, что ваш телефон всегда горячий или если АКБ вздулась, необходимо срочно обратиться в сервисный центр, ведь продолжать использовать смартфон с таким аккумулятором опасно.

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