Как узнать, что ваш телефон прослушивают: десять тревожных признаков

На сегодняшний день смартфоны стали неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. Изначальная функция гаджета – телефонные звонки – ушла на второй план из-за стремительного развития мессенджеров и социальных сетей.

Видео дня

Поэтому важно не только получать максимальную пользу и удовольствие от использования гаджета, но и не забывать о цифровой безопасности. OBOZ.UA рассказывает, как узнать, что ваш телефон прослушивают и можно ли самостоятельно обнаружить шпионское программное обеспечение.

Странные звуки во время звонка

Статические помехи, щелчки или даже посторонние голоса могут быть признаком того, что ваши телефонные разговоры прослушивают. Однако такие "симптомы" не обязательно означают прослушку, ведь они могут быть связаны с плохим сигналом или неисправностью самого гаджета. Но если вы заметили, что странные звуки во время звонка возникают регулярно, это может быть признаком того, что вас прослушивают.

Быстрый разряд аккумулятора в смартфоне

Во время использования телефона его владелец примерно знает, сколько времени его гаджет проработает на одном заряде аккумулятора. Если вы заметили сильное снижение производительности АКБ, это может указывать на наличие попытку отслеживания телефона. Особое внимание нужно обратить, если батарея сильно разряжается даже в режиме ожидания.

Такая причина связана с работой шпионского программного обеспечения в фоновом режиме. Даже когда вы не используете свой телефон, вредоносное ПО может тайно работать, передавая информацию о вас третьей стороне.

Необычная активность смартфона в режиме ожидания

Произвольная активация экрана смартфона, уведомления в беззвучном режиме и регулярная перезагрузка может быть признаком того, что кто-то взломал ваш телефон. В некоторых случаях шпионское ПО может самостоятельно перезагрузить телефон, чтобы маскировать свою активность и скрыть следы установки новых компонентов.

Также на вредоносное ПО может указывать неожиданная активность приложений. Например, программы для прослушки или отслеживания могут незаметно активировать камеру или микрофон без вашего ведома.

Проблемы с выключением

Прежде чем смартфон выключится, он должен завершить обработку всех оставшихся задач. Если ваш гаджет находится под воздействием шпионского программного обеспечения и передает данные, он должен завершить процесс, прежде чем выключится. В результате, если телефон выключается дольше обычного, особенно после звонка, отправки текстового сообщения, электронной почты или просмотра мессенджера, он может отправлять информацию злоумышленникам.

Подозрительное отображение веб-сайтов

Вредоносное ПО может изменить способ обработки задач вашим телефоном, например, отображение веб-сайтов. Хотя есть много причин, по которым веб-сайты выглядят по-другому на телефонах, вредоносное ПО также может перехватить поведение вашего браузера и перенаправить вас на вредоносные сайты.

В таком случае злоумышленники могут отображать поддельные страницы и затем красть ваши данные для входа на сайте, например, логины и пароли. Кроме того, таким образом можно случайно передать данные своей банковской карты мошенникам, поэтому следует внимательно смотреть на домены, по которым вы переходите.

Существенный перегрев смартфона

Еще одни индикатором фоновой работы шпионского ПО может быть перегрев вашего смартфона. Если гаджет кажется теплым, даже когда вы им не пользуетесь, это может быть связано с тем, что он тайно передает данные.

Вредоносное и шпионское программное обеспечение может выполнять ресурсоемкие операции в фоновом режиме, которые приводят к перегреву аккумулятора, процессора и других компонентов телефона.

Необычные текстовые сообщения

Текстовые сообщения, содержащие случайные числа, символы или знаки могут свидетельствовать о попытке удаленного управления вашим смартфоном. Некоторые шпионские программы работают и управляются путем отправки зашифрованных текстовых сообщений. Для обычного пользователя они не содержат какого-то смысла, но для программы могут быть скриптами для активации некоторых функций или даже установки дополнительного шпионского ПО.

Произвольное включение камеры и микрофона

Современные ОС, как iOS так и Android, отображают специальные индикаторы во время активации камеры или микрофона. Зачастую это маленькие точки зеленого или оранжевого цвета в верхнем правом углу экрана.

Но если вы заметили, что эти индикатора отображаются даже если вы не используете камеру или микрофон, это серьезный повод задуматься над своей цифровой безопасностью и проверить телефон на наличие вредоносного ПО. При чем даже без таких факторов специалисты советуют регулярно "прогонять" все установленные программы через антивирус, чтобы убедиться, что вредоносное ПО не прослушивает ваш телефон и камера тайно не записывает вас.

Увеличение интернет-трафика

Некоторые шпионские приложения используют большие объемы данных для экспорта информации, собранной с вашего телефона. Поэтому следите за любым необъяснимым увеличением ежемесячного использования данных. Использование данных продвинутыми шпионскими программами будет сложнее обнаружить, но вы все равно сможете это выявить, если будете регулярно и тщательно проверять.

Подмена приложений

Злоумышленники пытаются маскировать шпионское программное обеспечение под другие программы, которые на первый взгляд не вызывают никаких подозрений. Эти скрытые приложения могут запрашивать разрешения, которые не соответствуют их предполагаемой функции, например, приложение "Обновление системы", запрашивающее доступ к микрофону.

Во избежание таких ситуаций не следует скачивать все подряд даже с официальных магазинов приложений AppStore или Google Play. Обращайте внимание на рейтинги приложений и отслеживайте отзывы других пользователей.

Ранее сообщалось, что если вы хотите ограничить сбор информации и взять под контроль конфиденциальность, стоит просмотреть параметры смартфона. Полностью избежать сбора данных в современном цифровом мире сложно, но минимизировать его вполне возможно.

Напомним, OBOZ.UA рассказывал, какой пароль, по мнению экспертов, самый надежный.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!