Поиски жизни на Европе и воды на Луне: шесть главных космических миссий 2024 года

2023 год стал во многом выдающимся для исследований космоса – чего стоят одни только образцы астероида Бенну, которые были доставлены миссией NASA OSIRIS-REx – так что не удивительно, что на 2024 год уже возложены в определенном смысле завышенные ожидания. И, похоже, ученые нас не подведут.

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Доцент кафедры наук о Земле, атмосфере и планете Университета Пердью Али Брамсон рассказала о главных космических миссиях, запуск которых запланирован на 2024 год. Результатов некоторых из них, правда, придется ждать годами.

Europa Clipper

Ориентировочно 10 октября 2024 года NASA намерена запустить миссию Europa Clipper. Ее цель – исследовать один из самых больших спутников Юпитера – Европу.

Это космическое тело несколько меньше Луны, но очень интересно ученым, поскольку, вероятно, скрывает под своей ледяной оболочкой соленый океан, объемы которого превышают все океаны Земли вместе взятые. Еще более интересны намеки на то, что океан Европы может быть подходящей средой для внеземной жизни.

В рамках миссии космический аппарат пролетит мимо Европы почти 50 раз, чтобы изучить ледяную оболочку, геологию и подземный океан. Миссия также будет искать извергающиеся из Европы активные гейзеры.

Большой минус в том, что Europa Clipper прибудет в систему Юпитера только в 2030 году.

Запуск миссии Artemis II

Программа "Артемида" – это план NASA по возвращению на Луну. Если все пойдет по плану, в рамках миссии на Луну впервые с 1972 будут отправлены люди. Впоследствии, по замыслу NASA, в рамках миссии будет создан некий аванпост на Луне, который поможет с предстоящей отправкой людей на Марс.

В рамках же конкретно миссии "Артемида II" четыре астронавта отправятся в 10-дневный полет вокруг Луны и обратно на Землю.

Запуск запланирован на ноябрь 2024 года, но есть вероятность переноса на 2025 год, поскольку есть сомнения в том, будет ли готово все необходимое снаряжение, в частности скафандры и кислородное оборудование.

VIPER будет искать воду на Луне

Еще одна лунная миссия NASA. Ровер VIPER будет использован для исследования южного полюса Луны в конце 2024 года.

Пуск был запланирован на 2023 год, но миссию пришлось отложить для завершения дополнительных испытаний посадочной системы, разработанной частной компанией Astrobotic.

На Луне ровер будет искать летучие вещества – молекулы, которые легко испаряются при лунных температурах, такие как вода и углекислый газ. Впоследствии они могут использоваться в будущих исследованиях на спутнике Земли.

Миссия VIPER продлится 100 дней. Запуск и доставка VIPER на поверхность Луны намечены на ноябрь 2024 года.

Миссии Lunar Trailblazer и PRIME-1

Это парная миссия NASA, в которой есть основной аппарат и его компаньон, которые будут запускаться в паре, что позволит сэкономить деньги.

Lunar Trailblazer, как и VIPER, будет искать воду на Луне. Но, в отличие от VIPER, Lunar Trailblazer будет исследовать признаки наличия воды на Луне, находясь на орбите спутника. Он будет измерять температуру поверхности и создаст карту расположения молекул воды по всей поверхности спутника Земли.

Lunar Trailblazer, как прогнозируется, будет готов к запуску в начале 2024 года, но ему придется подождать готовности своего главного компаньона, миссии PRIME-1, запуск которой запланирован на середину 2024 года.

Целью PRIME-1 является тестирование лунного бура, аналогичного тому, который впоследствии используют в миссии VIPER.

Миссия JAXA по исследованию марсианской Луны

Но в космос летит не только NASA. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) разрабатывает роботизированную миссию под названием Martian Moon eXploration (MMX), которую планируют запустить в сентябре 2024 года.

Ее цель – исследовать спутники Марса Фобос и Деймос. В частности, изучить их происхождение, поскольку ученые до сих пор спорят, эти марсианские Луны были астероидами, которых захватила гравитации планеты, или они образовались из обломков, уже находившихся на орбите вокруг Марса.

Ожидается, что MMX проведет три года вокруг Марса, проводя научные операции по наблюдению за Фобосом и Деймосом, а также совершит посадку на поверхность Фобоса для получения образца перед возвращением на Землю.

Миссия ЕКА "Гера"

Hera – это миссия Европейского космического агентства по возвращению в астероидную систему Дидимос-Диморфос, которую в 2022 году посетила миссия NASA DART.

Тогда DART столкнулся с Диморфосом, чтобы испытать метод планетарной обороны под названием "кинетический удар". Миссия оказалась удачной, ведь космическое тело изменило свою орбиту.

Hera, как ожидается, стартует в октябре 2024 года, а в конце 2026 достигнет Дидимоса и Диморфоса, где будет изучать физические свойства астероидов.

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