Солнечное затмение, древняя комета и кольцо огня: самые интересные небесные события 2024 года

2024 год станет интересным для астрономов-любителей, или тех, кто просто любит наблюдать за событиями в земном небе. Самым интересным, конечно, будет полное солнечное затмение в апреле, которое, к сожалению, не будет видно с территории Украины. Однако украинцам также будет чем полюбоваться.

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О девяти самых интересных астрономических событиях года рассказало издание National Geographic. Особенно зрелищным может стать возвращение кометы C/2023 A3, которая приблизится к Земле впервые за 80 000 лет.

18 января: небесный танец Юпитера и Луны

Уже в первый месяц можно будет полюбоваться сочетанием в небе Луны и Юпитера. Самая большая планета Солнечной системы будет доминировать на вечернем небе 18 января, появившись рядом с сияющим полумесяцем. Созерцать это явление можно будет в обычный бинокль.

Тем, кому погода испортит наблюдение, не стоит расстраиваться, поскольку Юпитер и Луна снова встретятся на небе 14 февраля, 13 марта и 10 апреля.

Стоит отметить, что каждое из таких соединений будет по-своему уникальным, поскольку Луна появится в разных фазах и ориентациях рядом с Юпитером.

8 апреля: полное солнечное затмение

Главным небесным событием года станет полное солнечное затмение. К сожалению, увидеть его смогут только в Северной Америке. Полное затмение будет видно в четырех штатах Мексики, 15 штатах США и пяти канадских провинциях на востоке страны. Украинцы же смогут наблюдать за явлением разве что благодаря онлайн-трансляциям.

Полное затмение, по прогнозам, будет продолжаться от четырех минут и 28 секунд до трех с половиной-четырех минут, в зависимости от места нахождения наблюдателя.

Апрель: гигантская комета 12P/Понс-Брукса

Эта настоящая комета-гигант, втрое больше Эвереста, будет хорошо видима с 12 апреля.

В 2023 году криовулканическая комета 12P/Понс-Брукса, состоящая преимущественно из льда, пыли и газа, пережила несколько взрывов и удивила астрономов увеличением яркости.

Ученые ожидают, что она получит новое ускорение в марте, когда приблизится к Солнцу и испытает гравитационное влияние светила.

В апреле комету можно будет увидеть невооруженным глазом сразу после захода Солнца на закате. 12 апреля комета пролетит мимо яркого Юпитера, а девять дней спустя, 21 апреля, комета Понс-Брукса достигнет ближайшей точки к Солнцу и может достичь пика яркости, что предоставит одну из лучших возможностей увидеть ее.

Наблюдать за кометой можно будет во время полного солнечного затмения 8 апреля, когда она появится близко к затемненному Солнцу.

4 мая: пик метеорного потока Эта Аквариды

Ученые ожидают, что в мае космические условия будут идеальными для наблюдения за метеорным потоком Эта Аквариды. Лучше всего звездопад будет виден в рассветные часы 4 мая.

Поскольку место рождения отдельных метеоров будет находиться в созвездии Водолея, лучше всего наблюдать за ним можно будет из Южного полушария. Здесь будет видно от 20 до 30 звездопадов в час.

Но и в Северном полушарии можно будет увидеть от 10 до 20 звездопадов в час в рассветные часы 4 мая.

12 и 13 августа: пик звездопада Персеиды

Метеорный поток Персеиды в обычный год может производить до 60 падающих звезд в час. Но 2024 обещает быть особенно благоприятным для Персеид, поскольку пик звездопада совпадет с темным безлунным небом.

Лучше всего видим он будет поздней ночью и в рассветные часы. Северное полушарие является наиболее благоприятным для этого звездопада.

Сентябрь и октябрь: комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS)

Ожидается, что появление этой кометы станет потрясающим зрелищем в конце 2024 года. Наблюдать его можно будет уже в начале лета в вечернем небе с помощью небольших телескопов.

Но самое интересное будет в сентябре, когда орбита кометы приблизит ее к Солнцу и Земле впервые за 80 000 лет. Астрономы ожидают, что она может стать более яркой и, возможно, видимой в бинокль или даже невооруженным глазом. Искать ее нужно низко в восточном небе перед восходом солнца в южных широтах.

Если комета переживет путешествие вокруг Солнца, то около 12 октября она будет лучше видна в Северном полушарии.

17 сентября: сближение Сатурна и Луны

Луна и Сатурн будут сближаться четырежды с 17 сентября. Потрясающее зрелище также будет видно невооруженным глазом 14 и 15 октября, 11 ноября и 8 декабря.

Лучше всего наблюдать за ними вскоре после заката.

2 октября: огненное кольцо в небе

В Западном полушарии можно будет увидеть второе солнечное затмение 2024 года. Путь огненного кольца в большинстве своем пересечет Тихий океан, ограничивая видимость с суши несколькими местами.

Жители острова Пасхи смогут наблюдать его 6 минут и 23 секунды.

Затмение также охватит часть южного Чили и быстро переместится через Анды в Аргентину. Частичное солнечное затмение смогут увидеть миллионы наблюдателей на большей части юга Южной Америки.

4 декабря: встреча Венеры и полмесяца

В канун рождественских и новогодних праздников любители звездного неба смогут увидеть сочетание двух самых ярких после Солнца объектов – Луны и Венеры. Наблюдать лучше всего сразу после захода Солнца 4 декабря.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал о том, что полных солнечных затмений в будущем больше не будет.

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