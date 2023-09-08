Подбитый NASA астероид Диморфос начал вести себя хаотично и, вероятно, падает: ученые предположили, что происходит

Учитель из Калифорнии (США) Джонатан Свифт и его ученики благодаря школьному телескопу обнаружили, что астероид Димофрос, в который NASA врезали космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test), теперь ведет себя несколько хаотично. Сотрудники миссии уже подтвердили данные и выдвинули теорию такого поведения.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов arXiv. Исследование еще должно пройти рецензирование научным сообществом.

27 сентября 2022 года NASA столкнули свой космический аппарат с астероидом, чтобы протестировать теорию о вероятности перенаправления астероида. Эта миссия была необходима, чтобы понять, сможет ли человечество в будущем таким образом изменить орбиту астероида в случае угрозы для Земли. Оказалось, что все работает именно так, как и ожидали ученые, и даже несколько лучше, хотя и не по плану (подробнее об этом читайте по этой ссылке).

Благодаря столкновению орбита Диморфоса, кружащего вокруг другого астероида – Дидимоса, сократилась на 33 минуты за несколько недель.

Однако теперь учитель школы Тачер в Калифорнии Джонатан Свифт во время наблюдений с учениками заметили, что орбита Диморфоса продолжала сокращаться еще на минуту более чем через месяц после столкновения.

"Число, которое мы получили, было немного больше – смена на 34 минуты. Это было противоречиво на некомфортном уровне", – рассказал Свифт.

Своими наблюдениями он поделился с Американским астрономическим обществом в Нью-Мексико, и там подтвердили его данные.

"Мы изо всех сил пытались найти ошибку в том, что мы сделали, но ничего не смогли найти", – объяснил Свифт.

Наблюдения предполагают, что что-то вынудило орбиту Диморфоса постоянно замедляться после столкновения. Одна из версий состоит в том, что астероид сейчас падает, а раньше его орбита находилась под приливным влиянием Дидимоса.

Как пишет New Scientist, в свою очередь член команды DART в Обсерватории Лазурного берега во Франции Гаррисон Агруса также отметил, что есть некоторые доказательства падения астероида.

Он рассказал, что после столкновения произошла "значительная либрация", подразумевая, что Диморфос начал колебаться в своем положении в отношении Дидимоса, как Луна в отношении Земли.

"Теперь есть вероятность того, что в зависимости от инерции это перерастет в более хаотическое падение, где он (Диморфос. – Ред.) может перевернуться", – заявил ученый.

Вместе с тем Агруса считает, что такая ситуация вряд ли бы привела к сокращению орбиты Диморфоса, поскольку она изменялась бы случайным образом.

По его мнению, более вероятно, что материал, поднятый в результате столкновения, включая валуны до нескольких метров в поперечнике, остался на орбите у Диморфоса и впоследствии упал обратно на поверхность,что привело к замедлению его орбиты.

"Я думаю, что это наиболее вероятное объяснение", – сказал он.

Координатор проекта DART в Лаборатории прикладной физики Джона Гопкинса в Мэриленде (США) Нэнси Шабо заявила, что команда продолжает наблюдение за Диморфосом и в ближайшие недели опубликует свои результаты.

По ее данным, астероид действительно некоторое время продолжал замедляться, но примерно на 15 секунд.

"Мы не видим никаких изменений после примерно первого месяца", – заявила она, имея в виду наблюдения до конца февраля, когда астероид уже не был виден с Земли.

Точно сказать, что произошло на Диморфосе сможет будущая миссия Европейского космического агентства под названием "Гера", которая должна прибыть к астероиду в 2026 году.

То, что именно произошло с Диморфосом, может иметь последствия для будущих попыток перенаправления астероидов, поскольку важно точно знать, как будет вести себя космический камень после столкновения.

"Очень хорошо знать, что мы сделали с Диморфосом. Эти конкретные детали действительно являются ключевыми для применения этой техники в будущем, если она пригодится", – заявила Шабо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в NASA предупредили о 4 астероидах, которые пролетят возле Земли в еврейский судный день Йом Кипур.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.