Под поверхностью Марса обнаружили радиоактивное море магмы: все гораздо страннее, чем мы считали

Новый анализ сейсмических данных, полученных с помощью спускового аппарата NASA InSight, показал, что под поверхностью Марса скрывается огромный радиоактивный океан магмы. Ученые считают, что этот слой, абсолютно не похожий ни на что, найденное на Земле, уходит в глубину на 200 километров.

Открытие этого магматического моря описано в двух независимых исследованиях, опубликованных в журнале Nature. Как пишет Futurism, оно может объяснить, почему предварительные расчеты показывали, что ядро Марса имеет необычно большие размеры и меньшую плотность.

"Такого не существует на Земле", – сказал, комментируя находку, ведущий автор одно из исследований, геофизик из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) Амир Хан в интервью The New York Times.

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Новые данные свидетельствуют о том, что ядро Марса может быть небольшим и плотным, как на Земле, и что его подлинный размер скрывает слой магмы. Эти находки также подвергают сомнению историю эволюции Марса и, возможно, других земных миров.

С 2018 года InSight помогает ученым выявлять и изучать сейсмические толчки на Марсе. Но за эти годы ни один из "марсотрясений" не был столь сильным, чтобы проникнуть достаточно глубоко в недра красной планеты и раскрыть что-нибудь о ее ядре.

По предварительным данным, ученые подсчитали, что радиус ядра Марса составляет около 1850 км. Это свидетельствует о том, что оно недостаточно плотно, чтобы быть однородным шаром жидкого железа. Там должны присутствовать углерод, кислород и водород.

Другие же ученые спорили по этому поводу, отмечая, что такие легкие элементы должны давно испариться под действием тепла магмы или Солнца.

В августе и сентябре 2021 года на Марсе произошли два огромных толчка, пронизавших планету вибрациями.

Анализ данных, полученных благодаря этим вибрациям, показал, что радиус ядра был меньше, чем считалось – примерно 1680 километров и состоял, скорее всего, из почти чистого жидкого железа.

"Это означает, что средняя плотность марсианского ядра все еще несколько низка, но уже не непонятна в контексте типичных сценариев формирования планет", – заявил соавтор одного из исследований, планетолог из Швейцарской высшей технической школы Цюриха сказал Паоло Сосси, комментируя свою работу.

Однако редкое ядро Марса создало новую загадку для ученых. Известно, что ныне бесплодный Марс в прошлом обладал защитным магнитным полем. Ученые считали, что, как и в случае с Землей и другими земными мирами, его появлению способствовало постепенное охлаждение ядра, заставившее остальное жидкое железо закрутиться и генерировать магнитное поле.

Но оказывается, что магматическое море просто не дало ядру охладиться, так что за магнитное поле Марса отвечало что-то другое.

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