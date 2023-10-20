Это не падение метеорита: ученые назвали источник мощного землетрясения на 'мертвом' Марсе

Землетрясение на Марсе, всколыхнувшее Красную планету в 2022 году, имело довольно неожиданный источник, удививший астрофизиков. Самая первая и логичная версия о падении метеорита оказалась совершенно ошибочной.

Об открытии источника землетрясения говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters. Выяснилось, что причиной происшествия стали огромные тектонические силы внутри коры Марса, повлекшие за собой продолжавшиеся шесть часов вибрации.

Спусковой аппарат NASA InSight 4 мая 2022 года зафиксировал землетрясение магнитудой 4,7 балла. Событие получило название S1222a. После первого анализа землетрясения ученые заметили сходство с землетрясениями, возникавшими на Марсе в результате падения метеоритов, поэтому исследователи начали искать кратер от удара.

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К поиску привлекли команду ученых из Оксфордского университета, Европейское космическое агентство, Китайское национальное космическое агентство, Индийскую организацию космических исследований и Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов. Вместе они исследовали более 88 миллионов квадратных километров на Марсе. Исследование проводилось благодаря данным, полученным со спутников, искавших кратер, облака пыли или другие признаки падения метеорита.

Когда стало ясно, что поиски безуспешны, ученые озвучили новую версию: причина землетрясения – высвобождение огромных тектонических сил из марсианских недр.

Однако их заявление не является свидетельством того, что тектонические плиты Марса двигаются так, как во время землетрясения на Земле. Доказательства свидетельствуют о том, что планета остается "мертвой".

"Мы все еще считаем, что на Марсе нет активной тектоники плит, поэтому это событие, вероятно, было вызвано высвобождением напряжения в марсианской коре", – заявил соавтор исследования, планетарный геофизик из Оксфордского университета Бенджамин Фернандо.

По его словам, такое напряжение возникло в результате миллиардов лет эволюции, включая охлаждение и сжатие разных частей планеты с разной скоростью.

Ученые не могут окончательно объяснить, почему некоторые части Марса испытывают больший стресс, чем другие, но зафиксированное землетрясение может помочь им раскрыть эту тайну. Впоследствии это сможет помочь с тем, чтобы выбрать наиболее безопасное место на Марсе для проживания людей.

S1222a было одним из последних событий, зафиксированных миссией NASA InSight перед тем, как она была завершена.

InSight стартовал в мае 2018 года и впоследствии изучал недра Красной планеты и ее сейсмологию. Последние данные аппарат передал на Землю в декабре 2022 года. Впоследствии он потерял питание из-за накопления пыли на солнечных батареях.

За более четырех лет работы InSight зафиксировал более 1300 марсианских землетрясений. По меньшей мере, восемь из них были вызваны падением метеорита. Если событие S1222a все же произошло в результате столкновения, то, по оценкам команды, кратер должен быть не менее 300 метров в диаметре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые обнаружили, что источником землетрясений на Луне был покинут посадочный модуль Apollo 17.

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