Почему нужно отключать мобильный интернет, если есть Wi-Fi: об этом мало кто знает

Многие пользователи оставляют мобильный интернет включенным даже после подключения к Wi-Fi, ошибочно полагая, что это не имеет никакого значения. На самом деле такая привычка может приводить к излишнему расходу мобильного трафика и более быстрому разряду аккумулятора смартфона. Особенно если на устройстве работают фоновые сервисы.

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Изменение этой привычки поможет не только экономить трафик, но и продлить время автономной работы телефона. Информацию собрал OBOZ.UA.

Почему стоит отключать мобильные данные при использовании Wi-Fi

Когда смартфон подключен к стабильной сети Wi-Fi, мобильный интернет в большинстве случаев уже не нужен. Однако если мобильные данные остаются активными, отдельные системные службы или приложения могут продолжать использовать мобильное соединение для передачи информации в фоновом режиме.

Из-за этого часть тарифного пакета может расходоваться даже тогда, когда пользователь уверен, что весь интернет-трафик проходит через Wi-Fi. Особенно это актуально для тарифов с ограниченным количеством гигабайт.

Какие преимущества даёт отключение мобильного интернета

На самом деле отключение мобильных данных при работе через Wi-Fi имеет сразу несколько преимуществ:

помогает сэкономить мобильный трафик;

снижает нагрузку на аккумулятор;

сокращает ненужную фоновую передачу данных;

позволяет эффективнее использовать тарифный пакет вне дома или офиса.

Если дома или на работе есть стабильное беспроводное подключение, именно Wi-Fi стоит использовать в качестве основного канала доступа к сети.

Нужно ли отключать интернет на ночь

Например, на ночь лучше отключать не только мобильный интернет, но и Wi-Fi, если пользователь не ожидает важных сообщений или звонков через интернет-сервисы. Это позволяет уменьшить фоновую активность приложений, немного сократить потребление энергии и избежать ненужного использования сети во время простоя устройства.

В то же время стоит учитывать, что на современных смартфонах большинство программ автоматически использует Wi-Fi в качестве приоритетного соединения. Поэтому мобильный трафик не всегда расходуется только из-за того, что мобильные данные включены. Однако их отключение может стать дополнительным способом контролировать использование трафика и заряд аккумулятора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что все настолько привыкли к Wi-Fi в своих смартфонах, что воспринимаем эту удобную и полезную функцию как должное. Однако с годами принципы, по которым наши телефоны используют беспроводную сеть, существенно изменились, и теперь некоторые функции и настройки неизбежно разряжают аккумулятор.

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