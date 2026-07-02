Одна настройка разряжает Android даже при выключенном экране

Мы все настолько привыкли к Wi-Fi в своих смартфонах, что воспринимаем эту удобную и полезную функцию как само собой разумеющуюся. Однако с годами принципы, по которым наши телефоны используют беспроводную сеть, существенно изменились, и теперь некоторые функции и настройки неизбежно разряжают аккумулятор.

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Впрочем, как утверждает издание HowToGeek, существует одна быстрая настройка, которая позволит устранить эту проблему. Если вы замечали, что ваш телефон на операционной системе Android (в первую очередь речь идет о Samsung Galaxy) теряет заряд, даже когда просто лежит заблокированным на столе и его экран ни разу не включался, этот лайфхак точно для вас. Такая потеря заряда происходит, в частности, потому, что, пока сам телефон "спит", Wi-Fi продолжает работать на полную мощность. И дело не только в отправке уведомлений от приложений и соцсетей. Главным пожирателем заряда является функция, о которой вы, вероятно, даже не догадываетесь. Речь идет о сканировании Wi-Fi, которое продолжается даже тогда, когда сам Wi-Fi выключен.

Вот что на самом деле делает сканирование Wi-Fi

Эта функция, которая постоянно занимается поиском доступных для подключения сетей, является настройкой, на которую вы, скорее всего, согласились при первом включении телефона. При этом вы вряд ли осознавали последствия.

Сканирование Wi-Fi – это полезная функция на Android, которая работает в фоновом режиме и позволяет вашему телефону, приложениям и другим геолокационным сервисам искать доступные сети поблизости. Это происходит даже тогда, когда главный переключатель Wi-Fi в настройках выключен.

Главное преимущество сканирования Wi-Fi заключается в получении более точных данных о местоположении и лучшем отслеживании, в частности внутри помещений. Эта опция не позволяет телефону полностью отключить Wi-Fi-модуль, благодаря чему приложения, использующие геолокацию (такие как Google Maps, "Погода" и т. д.), могут продолжать работать и обновлять информацию. Она также подстраховывает слабый сигнал GPS в помещениях, обеспечивая телефону наиболее точные координаты.

И хотя это звучит замечательно, это также означает, что ваш телефон постоянно "будит" процессор и Wi-Fi-модули, отправляет сигналы, сохраняет информацию и делится данными с множеством приложений, а не только с Google Maps. Как можно догадаться, такая непрерывная фоновая работа устройства, даже при отключенном Wi-Fi, значительно ухудшает автономность. Не говоря уже о конфиденциальности и ваших личных данных о перемещениях.

Как отключить сканирование Wi-Fi (и заодно прекратить сканирование Bluetooth)

Сканирование Wi-Fi имеет свои неоспоримые преимущества, и у вас вполне могут быть причины оставлять его включенным. Однако, если вы пытаетесь понять, почему аккумулятор тает на глазах, или просто хотите улучшить автономность своего Android-устройства, эту функцию стоит отключить.

Чтобы отключить сканирование Wi-Fi на телефоне Samsung Galaxy, опустите шторку уведомлений и перейдите в "Настройки". Прокрутите страницу вниз, выберите "Местоположение", а затем нажмите "Геолокационные службы" ближе к верху экрана. Здесь вы увидите службы для экстренных уведомлений о землетрясениях, предупреждения системы Amber и т. д. Однако именно здесь вы также найдете пункт, отключение которого сэкономит заряд батареи.

Прокрутите вниз ниже всех активных служб определения местоположения на телефоне и переведите переключатель "Сканирование Wi-Fi" в выключенное положение. Вот и все, готово. Теперь, когда вы будете отключать основной Wi-Fi, он действительно будет оставаться выключенным и не будет постоянно нагружать телефон, что положительно повлияет на время работы аккумулятора.

Если вы внимательно смотрели на экран своего устройства, то, наверное, заметили очень похожую настройку для Bluetooth. Пока мы находимся в меню геолокационных служб, вы можете заодно отключить и сканирование Bluetooth, которое работает по аналогичному принципу. Оно позволяет телефону активировать Bluetooth даже тогда, когда пользователь перевел его в неактивный режим.

Оба этих параметра полезны для Android, особенно для приложений и сервисов, которые используют вашу геолокацию. Однако они заставляют ваш телефон, вместе со всеми его антеннами и передатчиками, работать, сканировать пространство и непрерывно обмениваться данными, напрасно расходуя драгоценный заряд.

Простое решение проблем с аккумулятором

Да, изменение настроек, связанных с Wi-Fi, может вызывать определенные опасения, но поверьте – после отключения фонового сканирования с вашим устройством все будет в порядке. Подключение к домашней сети останется быстрым и простым, соединение с Wi-Fi в кафе или в отеле никоим образом не пострадает, а телефон будет работать абсолютно нормально. Это быстрый и легкий способ вернуть себе немного заряда аккумулятора.

Однако, если вы заметите, что такие приложения, как Google Maps, "Погода" или другие сервисы обмена геолокацией, начинают работать хуже, или если вам вдруг понадобятся сверхвысокие показатели точности координат, вы всегда сможете включить эту функцию обратно. Или, например, отказаться от сканирования Wi-Fi, но оставить включенным сканирование Bluetooth, поскольку оно более энергоэффективно и обеспечивает пользователю точные данные о местоположении без критического разряда батареи.

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