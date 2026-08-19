Почему не стоит хранить все данные в облаке: основные причины

Бесспорно, облачные сервисы удобны. Они автоматически и незаметно синхронизируют ваши файлы и фотографии сразу после их создания. Подобные инструменты идут в комплекте с операционными системами, такими как Windows или Android, предоставляя небольшой объем бесплатной памяти в надежде, что впоследствии вы докупите больше.

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Впрочем, у облачных хранилищ есть и немало слабых сторон, из-за которых стоит несколько раз подумать, следует ли доверять им все типы данных. Именно поэтому важно внимательно читать условия использования и не доверять сторонним сервисам конфиденциальную и важную информацию. Удобство облака очевидно, но чрезмерное доверие к нему сопряжено с рисками, и существует множество веских причин не хранить там абсолютно всё. Издание BGR назвало целых 8 причин относиться к таким хранилищам с повышенной осторожностью.

Вы арендуете доступ, а не владеете собственными файлами

Отказ от оплаты подписки на облако означает одно: если вы перестанете платить, ваши файлы рано или поздно будут уничтожены. Как только лимит памяти превышен, автоматическая синхронизация останавливается, а загрузка новых файлов блокируется. Срок, в течение которого ваши данные будут храниться перед окончательным удалением, зависит от компании. Apple вообще не указывает четких сроков льготного периода для неактивных учетных записей iCloud, Microsoft предоставляет полгода для OneDrive, а Google ждет целых два года, заранее предупреждая за три месяца. Конечно, это даёт время на принятие решения, если у вас возникли финансовые трудности, однако суть остается прежней: вы вынуждены платить арендную плату за собственную информацию всю жизнь, если не найдете ей альтернативу.

Облачные сервисы постоянно закрываются

Полагаться исключительно на облако опасно еще и потому, что сервисы имеют свойство внезапно прекращать своё существование. Это касается не только мелких компаний, которые банкротятся, но и гигантов рынка. Например, в 2023 году Amazon закрыл свой Drive, чтобы сосредоточиться исключительно на фотографиях, поставив пользователей перед фактом: им придется переносить файлы. Множество блог-платформ и файлообменников закрывались на протяжении многих лет, стирая в небытие терабайты чужих данных. Если вы загрузили важные документы в бесплатное хранилище и редко туда заглядываете, есть риск просто пропустить единственное письмо с предупреждением о предстоящем закрытии сервиса. Лучший выход — всегда хранить копии ключевых файлов на носителях, которые вы контролируете лично, используя официальные инструменты экспорта, такие как Google Takeout.

Полное восстановление данных – это еще та морока

Главное преимущество облака заключается в том, что даже в случае физического уничтожения вашего дома вместе со всеми жесткими дисками данные останутся невредимыми в дата-центрах. Однако в реальной жизни катастрофы обычно носят более локальный характер – выход из строя накопителя, вирусная атака или кража ноутбука. Загрузка одного-двух терабайт информации обратно из облака превращается в долгий и изнурительный процесс, даже если у вас высокая скорость интернета. Гораздо быстрее и практичнее восстанавливать данные с локального сетевого хранилища (NAS) или обычного внешнего USB-диска. Часто достаточно извлечь из облака лишь те несколько файлов, которые изменились с момента последнего резервного копирования на физический носитель.

Интернет-соединение становится единственной точкой отказа

Независимо от того, насколько доступен и стабилен современный интернет, он остаётся уязвимым звеном. Сеть может исчезнуть из-за банального повреждения кабеля провайдера или из-за масштабных сбоев, которые периодически стабильно выводят из строя сервисы Facebook, Amazon или Microsoft Azure. Именно такие масштабные отключения наглядно демонстрируют, почему не стоит полностью отказываться от физических носителей в пользу онлайн-подписок. Кроме того, препятствием может стать не только ваш домашний роутер, но и поврежденный где-то в океане подводный кабель. Чем больше посредников и сложной инфраструктуры стоит между вами и вашими данными, тем меньше причин оставлять их в единственном экземпляре где-то на удаленных серверах.

Синхронизация – это не то же самое, что резервное копирование

Важно не путать обычное зеркальное копирование с полноценным резервным копированием. Настоящая система резервного копирования позволяет вернуться к предыдущим версиям системы, что спасает ситуацию, если файлы повреждены или зашифрованы вирусом-вымогателем. Обычная облачная папка работает иначе: если вы или вирус удалите или измените файл на компьютере, он мгновенно изменится или удалится и в облаке. Например, в OneDrive удаленный файл попадает в корзину лишь на 30 дней, после чего исчезает навсегда. Хотя некоторые сервисы (в частности, Google Drive) имеют базовую историю версий и могут выручить в экстренной ситуации, это все равно не заменит полноценного резервного копирования с возможностью точечного восстановления.

Хранить в облаке гигантские файлы просто нецелесообразно

Облачное хранилище – это не только удобно, но и дорого. Для сравнения: подписка на 2 ТБ в Google стоит около 120 долларов в год, тогда как внешний жесткий диск аналогичного объема обойдется в ту же сумму, но это будет разовое вложение без ежемесячных платежей. Если покупка диска на 4 ТБ требует лишь небольшой доплаты, то в облаке каждый дополнительный объем существенно увеличивает вашу регулярную абонентскую плату. К тому же редко возникает реальная необходимость постоянно хранить в сети тяжелые файлы размером в десятки или сотни гигабайт, которыми вы ни с кем не делитесь. Если ваше хранилище постоянно переполнено, стоит проверить, не загружаются ли туда случайно какие-то объемные архивы или видеопроекты, которым место на физическом накопителе.

Учетную запись могут заблокировать или закрыть

Большинство пользователей пролистывают лицензионное соглашение, не читая его, а зря – нарушение его условий может лишить вас доступа ко всем данным без права на восстановление. Показательной является история мужчины, который в 2021 году сфотографировал паховые травмы своего маленького ребенка, чтобы отправить снимок врачу для установления диагноза. Алгоритмы Google Photos автоматически отнесли эту фотографию к запрещенному контенту, что привело к мгновенной и пожизненной блокировке аккаунта со всеми документами, а также к привлечению полиции. Этот случай напоминает о двух ключевых фактах: во-первых, ваши файлы в облаке постоянно сканируются и анализируются алгоритмами (а иногда и модераторами), а во-вторых, компания может в любой момент перекрыть вам доступ к вашим же данным.

Ваши файлы могут использовать совсем не так, как вы ожидаете

Вопрос конфиденциальности в облаке выходит далеко за рамки автоматического сканирования. Если вы используете поиск в Google Photos по словам вроде "собака" или "пляж", это означает, что искусственный интеллект уже подробно изучил и проиндексировал каждое ваше фото. Хотя компании утверждают, что не используют личные данные для обучения своих новых моделей ИИ, это регулируется лишь их внутренней политикой, которая может измениться в любой момент. Кроме того, всегда существует угроза масштабных утечек данных из-за хакерских атак или недобросовестных сотрудников компании. Поэтому самые конфиденциальные документы, личные фото и финансовые данные следует либо надежно шифровать перед загрузкой, либо вообще никогда не выкладывать в сеть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие типы файлов никогда нельзя хранить в облаке.

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