Никогда не загружайте это в облачное хранилище: 5 типов файлов

До появления облачных сервисов цифровая жизнь людей была привязана к конкретным гаджетам. Если нужный файл оставался на рабочем компьютере, достать его было сложно, а потеря телефона часто означала потерю всех фото и видео.

Впрочем, с появлением таких платформ как Dropbox, Google Drive, iCloud все изменилось – появилась возможность синхронизировать данные между устройствами и получать доступ к ним из любой точки мира, где есть интернет. В то же время такое удобство имеет обратную сторону: облачное хранилище – это, по сути, аренда места на сервере. Ваши личные файлы хранятся на сторонних носителях, а их безопасность зависит от надежности сервиса. Именно поэтому не все типы данных стоит туда загружать. Издание Slash Gear рассказало о 5 основных, которым точно не место в облаке.

Документы с персональными данными

Скан-копии паспортов, налоговых деклараций или медицинских справок часто хранятся в телефоне. Так они автоматически попадают в облако. Это повышает риск утечки: даже хорошо защищенный аккаунт могут взломать из-за фишинга, слабого пароля или человеческой неосторожности. В случае доступа злоумышленники могут использовать эти данные для кражи личности или шантажа. Кроме того, существует риск потери файлов из-за ошибок самих сервисов – подобные случаи не единичны. Поэтому даже если такие документы хранятся онлайн, их обязательно следует дублировать на внешних носителях.

Интимные материалы

Любые откровенные фото или видео не стоит загружать в облако, ведь гарантировать полную приватность при таком хранении невозможно: в случае взлома они могут оказаться в открытом доступе. К этому добавляется еще один риск – автоматические системы проверки контента. Они могут ошибочно распознать вполне легальные материалы как запрещенные. А это с довольно высокой вероятностью приведет к блокировке аккаунта и даже проверкам со стороны правоохранителей. Известны случаи, когда под подозрение попадали даже медицинские фото детей или невинные видео. Поэтому безопаснее хранить такие файлы только локально.

Видео, которые быстро "съедают" место в бесплатных тарифах

Бесплатные планы облачных сервисов имеют ограниченный объем – примерно до 15 гигабайт. Документы и фото занимают относительно небольшую часть этого пространства, но видео, особенно в высоком качестве, могут заполнить хранилище очень быстро. Например, всего минута 4K-видео может весить сотни мегабайт, и всего несколько таких роликов полностью исчерпают лимит. Поэтому пользователям стоит выключать автоматическую загрузку видео или регулярно очищать хранилище, ведь именно большие файлы чаще всего становятся причиной нехватки места.

Все, что нежелательно показывать в суде

Многие не задумываются, что в случае судебного процесса цифровые данные могут стать доказательствами. В рамках процедуры электронного раскрытия стороны получают доступ к информации, которая может быть связана с делом, и облачное хранение упрощает такой доступ. Это может привести к утечке личных или компрометирующих данных. С развитием искусственного интеллекта риски возрастают: в некоторых случаях даже общение с чатботами не считается защищенным, и такие данные могут использоваться в суде. Поэтому стоит осторожно относиться к тому, что именно хранится онлайн.

Пароли и резервные коды

Хранение паролей и кодов двухфакторной аутентификации в виде обычных текстовых файлов в облаке – одна из самых опасных практик. Если ваш аккаунт будет взломан, злоумышленник получит доступ сразу ко всем остальным сервисам. Даже дополнительное шифрование не гарантирует полной защиты, а интеграция облаков с AI-сервисами создает новые риски утечки – данные могут случайно попасть в посторонние руки или даже использоваться для обучения алгоритмов. Именно поэтому для таких целей лучше использовать специализированные менеджеры паролей.

