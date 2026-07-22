Почему не стоит хранить электронику в гараже: какая опасность поджидает

После генеральной уборки, когда перед вами оказывается целая куча старой техники и гаджетов, одной из первых идей может быть рассортировать все это по коробкам и отнести на хранение в гараж. Однако превращение гаража в кладбище для техники – это верный способ навсегда испортить свои устройства.

Видео дня

Причина – в перепадах температуры, которые в течение года происходят в гараже, пишет издание BGR. Технике же, чтобы аккумуляторы, печатные платы и другие детали не вышли из строя, нужны предсказуемые условия.

Как хранение в гараже разрушает внутренние компоненты электроники

Летом закрытый гараж превращается в настоящую печь. Такой перегрев может высушить специальную термопасту, которая охлаждает процессоры, или даже деформировать пластиковые корпуса. Холодные зимние морозы вредны не меньше: они заставляют ЖК-дисплеи "зависать", а пластиковые рамки делают хрупкими и подверженными появлению трещин. Что еще хуже, этот постоянный цикл нагрева и охлаждения в течение года заставляет металлические детали внутри устройств расширяться и сжиматься, что разрушает пайку на платах.

Отдельная проблема – это влажность. Всегда присутствующая в воздухе влага может выпадать в виде конденсата внутри гаджетов, оседая на материнских платах. Это вызывает коррозию микроскопических металлических дорожек, от которых зависит работа устройства. Даже если снаружи техника выглядит идеально, внутренняя коррозия приведет к короткому замыканию в первую же секунду, когда вы решите включить ее в розетку.

Почему литий-ионные батареи и гаражная жара – это опасное сочетание

К сожалению, на этом риски хранения в гараже не заканчиваются, особенно если речь идет об аккумуляторах. Большинство современной беспроводной электроники – от смартфонов и планшетов до портативных игровых консолей и даже топовых роботов-пылесосов – использует литий-ионные батареи. Этот тип аккумуляторов крайне капризно реагирует на экстремальные температуры.

Когда температура в гараже взлетает во время летней жары, хрупкие химические компоненты литий-ионного аккумулятора начинают стремительно деградировать. Из-за сильной жары аккумулятор теряет способность удерживать и отдавать заряд. Что еще более тревожно, длительный перегрев может привести к вздутию аккумулятора: он начнет давить на корпус устройства изнутри, пока тот не треснет. В худшем случае батарея может протечь токсичным электролитом и стать реальной угрозой возгорания. Суровый зимний мороз не менее разрушителен: он полностью выводит из строя внутреннюю химию батареи и приводит к их выходу из строя еще до наступления весны.

Если вы храните технику, которой не пользуетесь, она должна находиться в сухом помещении с постоянной температурой –в доме или на отапливаемом складе. Чтобы сохранить электронику целой и работоспособной, оставьте ее в сухом шкафу в коридоре, спрячьте в контейнерах под кроватью или организуйте удобную систему хранения самостоятельно. Избегайте также неотапливаемых подвалов, ведь они вызовут такие же проблемы с коррозией, как и гараж. Лучше всего хранить старые гаджеты там, где контролируется температура, чтобы спустя годы их можно было легко включить и использовать снова.

Как грязь и вредители незаметно уничтожают вашу технику

Даже если вам каким-то чудом удастся удержать температуру и влажность в гараже под контролем, вы все равно проиграете войну самой окружающей среде. Гараж – это по определению грязное помещение с высокой проходимостью. Каждый раз, когда вы открываете ворота, внутрь залетают клубы пыли и выхлопных газов. А если вы еще и используете гараж как мастерскую, добавьте сюда опилки, стружку и прочую грязь. Вся эта пыль отлично притягивает статическое электричество и забивается глубоко в открытые USB-порты и вентиляционные отверстия.

Поэтому, когда вы наконец решите вернуть старую консоль или системный блок в комнату и подключить их к сети, забитые пылью внутренние детали не смогут нормально охлаждаться, что приведет к перегреву или даже полному выходу из строя. Однако пыль – это не единственное, что может поселиться внутри вашей техники. Гаражи легкодоступны для всевозможных живых существ, ищущих уютное убежище. Мыши известны своей привычкой перегрызать провода, а насекомые и пауки обожают устраивать гнезда в темных закрытых пространствах, таких как усилители или системные блоки. Если включить устройство с такой "начинкой", электрическая дуга мгновенно испепелит и незваных гостей, и внутренние платы. Поэтому, просто оставив ненужную технику в доме, вы даете ей шанс послужить вам еще много лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие приборы обязательно нужно отключать от розетки на ночь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.