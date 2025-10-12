Очень важная: в новых iPhone 17 Pro нашли скрытую функцию

Выбирая смартфон, мы всегда обращаем внимание на такие важные параметры, как время автономной работы, качество камеры и дизайн. Но в своем iPhone 17 Pro компания Apple предусмотрела функцию, которую легко не заметить, но которая может оказаться критически важной в будущем – систему охлаждения с испарительной камерой.

Подробнее о ней рассказало издание 9to5Mac. Эту деталь конструкции гаджета также назвали технологией будущего. В частности она может стать важным конструктивным элементом с развитием технологий искусственного интеллекта, которые потребуют значительных ресурсов от гаджета.

Как пояснили в Apple, новая внутренняя архитектура iPhone с испарительной камерой была разработана для улучшения теплоотвода и повышения производительности. Реализовано это так: деионизированная вода герметично помещена в испарительную камеру которая лазерной сваркой вварена в алюминиевый корпус. Этот элемент внедрен для отвода тепла от мощного чипа A19 Pro, что позволяет ему работать с более высокой производительностью. Тепло отводится в алюминиевый корпус unibody, где оно равномерно распределяется по системе, контролируя мощность и температуру поверхности. Это обеспечивает одновременно невероятную производительность и при этом комфорт использования смартфона.

Почему это важно? Уже в операционной системе iOS 26 компания Apple внедрила более 20 новых функций Apple Intelligence. При этом компания отдает приоритет локальному запуску ИИ на устройстве и использует ИИ для улучшения повседневных задач. Первое означает, что iPhone нужна максимально возможная вычислительная мощность. Работа инструментов ИИ может сильно нагружать систему.

Второе означает, что базовые функции, такие как поиск или подсказки постепенно тоже перейдут на ИИ. Это должно сделать iPhone более производительным, чем раньше, но также может привести к увеличению расхода энергии. Возникающий в таком случае нагрев и связанное с этим замедление работы гаджета, и должна устранять испарительная камера.

