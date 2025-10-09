Каким будет сенсационный складной iPhone: известны новые детали

Вслед за ультратонкой моделью своего смартфона компания Apple готовится представить еще один интересный формфактор гаджета – iPhone должен получить складной корпус. И теперь стало появляться больше утечек о том, каким он будет.

Видео дня

Как пишет издание MacRumors, аналитик Джефф Пу сообщил в своей записке для инвесторов, что новая модель будет иметь рамку из комбинации титана и алюминия. По мнению аналитика, компания планирует расширить использование титана в своих смартфонах. Он уже содержится в элементах корпуса в iPhone Air и должен стать компонентом iPhone Fold 2026 года. Это не первые слухи о комбинированном металлическом корпусе для складного iPhone. Ранее в этом году об использовании в устройстве нескольких материалов сообщал другой аналитик Apple Минг-Чи Куо.комбі

Пу утверждает, что Apple будет использовать титан и алюминий, вместо этого Куо говорил о титане и нержавеющей стали. По словам последнего, шарнир складного iPhone будет изготовлен из нержавеющей стали и титана, а рамка устройства будет чисто титановой. Куо также считает, что некоторые компоненты шарнира будут изготовлены из материала Liquidmetal для большей прочности.

По слухам, складной iPhone будет иметь толщину всего 4,5 мм в раскрытом состоянии, что делает его даже тоньше iPhone Air. Чтобы его корпус из-за этого не стал слишком гибким, и понадобится прочная титановая рамка. В iPhone Air использование этого металла оказалось удачным решением, поскольку многочисленные испытания на изгиб показали, что титан, используемый Apple для этого смартфона, хорошо держит форму.

При этом Куо не упомянул алюминий как потенциальный материал для складного iPhone. В свою очередь формулировка Пу не совсем понятна, как Apple будет использовать эти два материала, но он либо предполагает, что Apple планирует использовать гибридный титан и алюминий для рамки устройства, либо говорит, что Apple будет использовать титан в одних областях и алюминий в других.

Согласно слухам, Apple планирует расширить использование титана в своих гаджетах. Вероятно, он также появится в iPhone 18 Fold (титан + алюминий) и iPhone 18 Air.

Небольшое количество алюминия часто используется в титановых сплавах и эти два металла могут комбинироваться в различных пропорциях. Поскольку титан тяжелее алюминия, Apple, возможно, также планирует использовать титан для деталей рамы, которые несут наибольшую нагрузку, а алюминий в других элементах для снижения веса.

Ожидается, что складной iPhone от Apple войдет в линейку iPhone 18, выпуск которой запланирован на сентябрь 2026 года. По слухам, размер дисплея в сложенном виде будет составлять около 5,5 дюймов, а в разложенном – около 7,8 дюймов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какими могут быть характеристики iPhone 18 Pro.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.