Обновление macOS Tahoe для MacBook: какие функции добавили

Новый релиз macOS Tahoe от Apple вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей MacBook благодаря свежему визуальному стилю и мощным инструментам. Эта версия операционной системы не только обновляет интерфейс, делая его прозрачным и динамичным, но и вводит функции, которые облегчают ежедневную работу с устройствами.

От улучшенного поиска до автоматизации задач — Tahoe делает MacBook более универсальным помощником. Многие из этих нововведений скрыты от первого взгляда, но они существенно повышают эффективность. В MacRumors перечислили ключевые функции, которые достойны внимания владельцев MacBook.

Настройка строки меню

Одним из самых заметных изменений в macOS Tahoe стала возможность глубокой кастомизации строки меню. Пользователи теперь могут переставлять иконки, удалять ненужные элементы и интегрировать виджеты из Центра управления для мгновенного доступа к настройкам, таким как громкость или Wi-Fi. Это особенно удобно для тех, кто часто переключается между задачами на MacBook.

Чтобы активировать опции, достаточно зайти в "Системные настройки" – "Строка меню" – "Элементы управления" или отредактировать Центр управления через кнопку "+". Поддержка сторонних приложений делает этот инструмент гибким для персонализации рабочего пространства.

Кастомизация часов на экране блокировки

Экран блокировки в Tahoe получил новые возможности для настройки часов, что добавляет эстетики и функциональности. Хотя размер шрифта фиксирован, вы можете выбрать из шести стилей и регулировать толщину с помощью слайдера, делая дисплей персональным.

Доступ к параметрам прост: "Системные настройки" – "Обои" – "Внешний вид часов". Опция позволяет синхронизировать стиль с заставкой, что идеально подходит для MacBook с Retina-дисплеем.

Активность в реальном времени

Для владельцев экосистемы Apple Tahoe вводит функцию Live Activities, которая переносит активности с iPhone непосредственно в строку меню MacBook. Будь то статус рейса, поездка в Uber или спортивный матч — все отображается в реальном времени, позволяя быстро реагировать без переключения устройств.

Синхронизация работает автоматически при включённом iPhone Mirroring; клик на активность открывает соответствующее приложение на iPhone через зеркалирование.

История буфера обмена в Spotlight

Spotlight в macOS Tahoe теперь сохраняет историю копирования в буфере обмена, которая стирается каждые восемь часов для конфиденциальности. Это избавляет от ситуаций, когда вам нужно вернуться к ранее скопированному тексту или ссылке в течение дня.

Активируйте функцию в "Системные настройки" – "Spotlight", а для доступа нажмите Command + Пробел, затем Command + 4. Клик на элемент мгновенно копирует его обратно.

Оптимизированный поиск в Spotlight

Поиск Spotlight стал умнее благодаря встроенным фильтрам непосредственно в строке запроса. Введите термин, а затем выберите фильтр сверху — например, для PDF в Mail — и результаты сузятся мгновенно.

Альтернатива: введите название приложения (например, "Mail"), нажмите Tab и добавьте ключевое слово, как "PDF". Это ускоряет поиск на MacBook, делая его похожим на профессиональный инструмент.

Быстрый поиск на сайтах и вкладках Safari

Tahoe позволяет искать товары на сайтах вроде Amazon или Etsy прямо через Spotlight: введите название сайта, Tab и запрос — без открытия браузера. Это экономит время для онлайн-шопинга или исследований.

Кроме того, Spotlight показывает открытые вкладки Safari в верхней части результатов, помогая избежать хаоса с десятками табу на MacBook.

Быстрые клавиши и автоматизации

Новые быстрые клавиши в Spotlight позволяют выполнять действия несколькими символами — например, "gpt" для открытия ChatGPT. Создайте их в режиме "Действия" (Command + 3), вводя 1-12 букв для часто используемых задач.

Автоматизации в "Быстрых командах" запускаются по триггерам: время, подключение устройства или уровень батареи. Откройте приложение, выберите "Автоматизация" и нажмите "+", затем настройте сценарии для MacBook, как в iOS.

Улучшения Safari и игр

Режим "Картинка в картинке" в Safari стал удобнее: активируйте из меню URL,получите контроллеры для перемотки и пропуска рекламы.

Для геймеров Tahoe добавляет режим низкого энергопотребления без потерь FPS и оверлей (Command + ESC) для чата, лидербордов и настроек. Новое приложение Games объединяет все игры в одном месте.

История Spotlight

Просматривайте предыдущие запросы в Spotlight стрелкой вверх — удобно для повторных поисков. Дизайн Liquid Glass добавляет прозрачности элементам интерфейса, а темы (Light, Dark, Tinted) персонализируют иконки и акценты.

Эти функции делают macOS Tahoe не просто обновлением, а полноценным апгрейдом для MacBook. Они повышают производительность, интеграцию и комфорт, превращая ежедневную работу в удовольствие. Попробуйте Tahoe — и вы откроете для себя новые горизонты креативности.

