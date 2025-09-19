Apple планирует сделать сенсорный экран в новом MacBook Pro: когда выйдет

Компания Apple готовится к значительному обновлению своей линейки MacBook Pro, внедряя сенсорный экран в модели с OLED-дисплеями. По информации авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, массовое производство этих устройств начнется уже в следующем году.

Ожидается, что новинка изменит подход к взаимодействию с ноутбуками Apple, приблизив их к функциональности iPad. Технология on-cell touch, которая интегрирует сенсорные датчики в верхний слой дисплея, обеспечит плавное и интуитивное управление. Это решение базируется на наблюдениях Apple за поведением пользователей, которые активно используют сенсорные экраны на планшетах. Таким образом, компания стремится улучшить производительность и пользовательский опыт.

Что известно о новом MacBook Pro

Технология on-cell touch, по словам Куо, является ключевой особенностью будущего MacBook Pro. Она позволяет уменьшить толщину дисплея, поскольку не требует отдельного сенсорного слоя. Это не только упрощает конструкцию, но и способствует созданию более тонкого дизайна ноутбука.

Аналитик отмечает, что Apple тщательно изучала, как сенсорное управление может оптимизировать работу в профессиональных программах. Ожидается, что новая модель получит более четкий и яркий OLED-дисплей, который обеспечит лучшее качество изображения.

Интересно, что доступная модель MacBook, релиз которой запланирован на конец 2025 года, не будет иметь сенсорного экрана. Однако Куо предполагает, что второе поколение этой модели, ожидаемое в 2027 году, может получить поддержку сенсорного управления. В то же время точные характеристики чипов для новых моделей остаются под вопросом. Аналитики предполагают использование чипов серии M5 или даже M6.

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, релиз MacBook Pro с чипами M5 может быть перенесен на начало 2026 года. Ранее предполагалось, что эти модели появятся в конце 2025 года, но Apple, вероятно, потребуется дополнительное время для совершенствования технологий. Гурман также прогнозирует, что OLED-дисплеи появятся в MacBook Pro между концом 2026 и началом 2027 года. Это может означать два обновления линейки в течение одного года, что соответствует предыдущим практикам компании. Например, в 2023 году Apple выпустила модели с чипами M2 в январе, а с M3 – в октябре. Таким образом, сценарий с релизом M5 в январе 2026 года и M6 с OLED-панелью в октябре выглядит вполне вероятным.

Новый MacBook Pro обещает не только сенсорный экран, но и ряд других изменений. Ожидается, что ноутбук будет иметь более тонкий корпус и уменьшенный вырез для камеры, что сделает дизайн более изящным. Эти обновления могут стать ответом на запросы пользователей, которые хотят сочетания мощности MacBook и интуитивности сенсорного управления, как в iPad.

