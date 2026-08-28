Об этом мало кто знает: почему производители делают USB-порты фиолетовыми

Если вы когда-нибудь замечали фиолетовый USB-порт, но не знали, зачем производители делают его именно таким, ответ может вас удивить. Привычные черные и синие разъемы имеют более понятное назначение, а вот с фиолетовыми всё гораздо интереснее.

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За этим цветом может скрываться поддержка быстрой зарядки или высокой скорости передачи данных, но есть важный нюанс. OBOZ.UA рассказывает всё, что нужно знать о фиолетовых USB-портах и их назначении.

Что означают цвета USB-портов

Как пишет Engadget, цвет USB-разъема не всегда является надежной подсказкой, ведь производители могут использовать его по своему усмотрению. Организация USB-IF, отвечающая за стандарты USB, официально закрепила лишь несколько основных обозначений: белый для USB 1.0, черный для USB 2.0 и синий для USB 3.x.

А вот фиолетовый, зеленый, оранжевый и некоторые другие цвета в единый стандарт не входят.

Зачем нужен фиолетовый USB

Чаще всего фиолетовый разъем можно встретить в устройствах с поддержкой фирменной быстрой зарядки или повышенной скорости передачи данных. Однако это не универсальное правило: один производитель может использовать фиолетовый цвет для зарядки, а другой – для обозначения скоростного порта.

Например, в некоторых устройствах Huawei фиолетовый цвет ассоциируется с технологией SuperCharge. Такие порты и кабели могут поддерживать мощную зарядку от 35 Вт и выше, а также различные протоколы быстрой зарядки.

Некоторые производители кабелей также используют фиолетовый или бирюзовый цвет для обозначения USB с более высокой скоростью передачи данных. В некоторых случаях речь идет о скорости до 10 Гбит/с, тогда как USB 3.0 поддерживает до 5 Гбит/с.

Почему не стоит ориентироваться только на цвет

Фиолетовый порт вовсе не гарантирует, что устройство будет заряжаться быстрее или передавать данные с большей скоростью. То же самое касается красных, желтых и зеленых разъемов — их назначение может отличаться в зависимости от производителя.

Поэтому перед подключением лучше проверить характеристики конкретного устройства и кабеля. Особенно это важно для зарядки, ведь неподходящий кабель или блок питания может работать не так, как ожидается.

Наиболее надежно ориентироваться не на цвет, а на технические характеристики USB, в частности на поддержку стандартов Power Delivery и конкретной версии USB. Например, USB PD 3.1 может поддерживать мощность до 240 Вт, а USB4 – скорость передачи данных до 40–80 Гбит/с в зависимости от реализации.

Поэтому фиолетовый USB – это скорее подсказка от производителя, чем универсальный стандарт. Чтобы точно понять возможности порта, лучше заглянуть в спецификацию устройства.

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