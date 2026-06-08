Как будет выглядеть складной iPhone за почти $2500: инсайдер слил вид новинки от Apple. Фото

В сети показали, как будет выглядеть iPhone Fold (или iPhone Ultra) – будущий складной смартфон от Apple. Считается, что это будет премиальное устройство стоимостью от 2000 тысяч долларов, которое в развернутом состоянии сможет заменить небольшой планшет.

Видео дня

Фото опубликовал блогер и инсайдер Сонни Диксон в соцсети Х. Он отметил, что это "первый взгляд на макет iPhone Fold".

Предварительно известно, что первый складной iPhone выпустят лишь в одном цвете – белом.

"Первый взгляд на макет iPhone Fold. Похоже, Apple не будет предлагать несколько цветов – пока единственным вариантом, судя по всему, является белый", – написал инсайдер.

Ранее мы писали о том, что обещанный компанией Apple складной iPhone, который должен выйти этой осенью, будет наиболее пригодным к разборке и ремонту среди всех складных смартфонов на рынке. Это сделает его практически "вечным", по меньшей мере поможет существенно продлить срок службы гаджета.

Складной смартфон, который, по слухам, получит название iPhone Ultra, должны представить осенью вместе с линейкой iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Устройству пророчат внутренний дисплей на 7,8 дюйма и внешний экран на 5,5 дюйма, чип A20, модем C2, Touch ID и двойную основную камеру.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились первые детальные снимки макетов будущей линейки iPhone 18 Pro, которые демонстрируют дизайн и все цветовые решения будущих флагманов Apple еще до их официального релиза. Внешний вид задней панели новинок в целом остается неизменным и полностью соответствует стилистике предыдущего поколения iPhone 17 Pro.

Однако завоевать расположение пользователей технологический гигант на этот раз планирует именно благодаря кардинально обновленному набору эксклюзивных цветов корпуса. Главным потенциальным хитом будущей серии инсайдеры уже сейчас называют благородный глубокий оттенок, который имеет все шансы повторить невероятный успех прошлогоднего оранжевого варианта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!