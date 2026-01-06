Новые функции на основе искусственного интеллекта: Telegram представил первое обновление в 2026 году

Мессенджер Telegram выпустил первое обновление в 2026 году, добавив функции на основе искусственного интеллекта для более удобной работы с контентом. Обновление представили на глобальном уровне в начале января и сделали доступным для пользователей в разных странах.

Как пишет техническое издание FoneArena, компания сосредоточилась на повышении производительности, понятности материалов и защите персональных данных. В компании отметили, что новые возможности уже включены в стабильную версию приложения. В сообщении Telegram говорится, что все функции работают в версии 12.3.0 и выше.

Разработчики также добавили поздравления с Новым годом и кратко подытожили работу платформы за прошлый год.

Краткий обзор контента

Одной из ключевых новаций стали AI-резюме для длинных постов в каналах. Пользователи могут мгновенно просмотреть краткое изложение материала без полного чтения текста.

Аналогичные сводки появились и на страницах Instant View – краткий итог отображается в начале страницы.

Для генерации таких резюме Telegram использует открытые модели, которые работают в децентрализованной сети Cocoon. В компании подчеркнули, что все запросы шифруются, а данные пользователей остаются защищенными.

Дизайн и доступность

Обновление также принесло полную поддержку интерфейса Liquid Glass на iOS. В приложении появились прозрачные элементы и эффекты преломления по всей системе.

Пользователи могут самостоятельно настраивать интенсивность визуальных эффектов для экономии заряда батареи и повышения производительности. Соответствующие параметры доступны в меню настроек в разделе энергосбережения.

В Telegram сообщили, что новые функции уже доступны для всех пользователей без дополнительных ограничений.

Напомним, от российских операторов связи власти страны-агрессора требуют прекратить передачу SMS-сообщений и звонков пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp. Таким образом в России пытаются помешать регистрации новых пользователей и использованию указанных мессенджеров старыми.

Как сообщал OBOZ.UA, в WhatsApp отреагировали на блокировку мессенджера на территории России. В частности, администрация сервиса заявила, что власти РФ блокируют работу приложения из-за его конфиденциальности, пытаясь нарушить права 100 миллионов российских пользователей.

