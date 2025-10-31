В России начали блокировать SMS-регистрацию в Telegram и WhatsApp: что известно

От российских операторов связи власти страны-агрессора потребовали прекратить передачу SMS-сообщений и звонков пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp. Таким образом в России пытаются помешать в регистрации новых пользователей, и использованию указанных мессенджеров старыми.

Ряд российских телеком-операторов подтвердил, что работа Telegram и WhatsApp "частично ограничена". В свою очередь издание владельца Telegram "Код Дурова" отметило, что в РФ операторы "начали выполнять указание".

Что говорят власти

Официальных сообщений по этому поводу еще не было. Телеком-операторы отмечают, что "меры по блокированию данных приложений делает "роскомнадзор", и это касается абонентов всех операторов и провайдеров" страны-агрессора России.

Так называемое "министерство информации" оккупированного Крыма едва ли не единственное, кто косвенно подтвердил меры по ограничению работы Telegram и WhatsApp. Там посоветовали загружать мессенджер Max.

Подрядчики, которые выполняют работу по рассылке SMS и звонков с кодом авторизации, утверждают, что получили указание прекратить "передачи коротких текстовых сообщений и установления голосовых соединений" для "прекращения регистрации новых российских пользователей".

Что говорят у Дурова

Издание владельца Telegram попыталось создать новые учетные записи и в запросе мессенджеров на SMS-сообщение или звонок с регистрационным кодом указало номера четырех крупных мобильных российских операторов. Только один из них сработал, как надо для создания нового учетного запроса.

"Регистрация новых пользователей в Telegram и WhatsApp может совсем скоро стать вообще невозможной, а авторизация уже существующих учетных записей может усложниться, поскольку теперь придется использовать альтернативные методы", – отметили у Павла Дурова.

Там посоветовали использовать более сложный процесс авторизации – получить соответствующий код или на электронную почту, или в активной сессии мессенджера на другом устройстве (например, на компьютере).

Что предшествовало

Роскомнадзор начал ограничивать звонки в указанных мессенджерах еще в августе. И тогда официально это объяснялось якобы борьбой с мошенниками. Однако тогда в ведомстве уверяли, что никаких других ограничений функционала платформ не планируется.

Но уже в октябре начались и другие ограничения функционала мессенджеров. Роскомнадзор тогда заявил, что принимает меры по "частичному ограничению работы иностранных мессенджеров", потому что это якобы является частью"борьбы с мошенниками и террористами" на государственном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, в WhatsApp отреагировали на блокировку мессенджера на территории России. В частности, администрация сервиса заявила, что власти РФ блокируют работу приложения из-за его конфиденциальности, пытаясь нарушить права 100 миллионов российских пользователей.

