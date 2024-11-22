Не удивительно, что вЗоне многолюдно: создатели Stalker 2 признались, сколько копий игры уже было продано

Релиз украинской игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля" стартовал в 18:00 по киевскому времени 20 ноября. За полтора дня был продан миллион экземпляров.

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К охоте на артефакты с Game Pass присоединилось еще больше людей. Об этом сообщили в официальном аккаунте игры в сети X.

"Неудивительно, что в Зоне немного тесновато. Было продано миллион экземпляров, и гораздо больше сталкеров присоединились к охоте на артефакты с Game Pass. Это только начало нашего незабываемого приключения. Сердце Чернобыля выходит сильнее каждого из нас", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября, как писал OBOZ.UA, разработчики игры – украинская студия GSC Game World – назвали точное время релиза "STALKER 2: Сердце Чернобыля" в разных частях света. Он стартовал с 18.00 20 ноября по киевскому времени.

Уже на следующий день игра возглавила рейтинги продаж в Steam и даже заняла первенство среди платных проектов, став второй в общем списке после Counter-Strike 2.

Однако радость от долгожданного релиза была омрачена сообщениями геймеров о багах и ошибках.

Разработчики отреагировали на жалобы. В официальном заявлении команды GSC Game World пользователям пообещали бесплатный контент и исправление ошибок.

Игра вышла на ПК и на консолях Xbox эксклюзивно. Поиграть в нее можно с устройств серии S и X. Также она доступна в Game Pass.

На персональных компьютерах для установки STALKER 2 понадобится 160 ГБ дискового пространства и не менее 16 ГБ двухканальной оперативной памяти.

Также сообщалось, что выход игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля" откладывался несколько раз.

У игры нет русской озвучки. На территории РФ шутер не будет доступен – по крайней мере, через официальные каналы дистрибуции. Из-за позиции GSC Game World с осуждением российской полномасштабной агрессии, в Госдуме за несколько дней до релиза заговорили о возможности ее официального запрета в России.