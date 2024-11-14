STALKER 2: каковы новые системные требования и почему в РФ переполох из-за будущего релиза

До долгожданного релиза постапокалиптического шутера "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" еще несколько дней, а вокруг него разгорается очередной скандал. На этот раз игра повлекла за собой настоящий переполох в России.

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Как заявил Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, игру могут официально запретить в РФ из-за того, что за ее создание отвечает украинская студия GSC Game World. "Не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), будут приняты самые суровые меры", – цитирует его интервью пропагандистскому изданию Daily Storm "Медуза".

Сообщается, что в РФ собираются возлагать ответственность в таком случае на "тех, кого признают причастными к распространению этой информации". Кто конкретно подразумевается под этой формулировкой, не уточняется – это могут быть как дистрибьюторы и продавцы, так и рядовые игроки.

При этом в комментарии тому же Daily Storm адвокат Михаил Мушаилов предупредил, что в современных российских реалиях будет несложно доказать, что игрок был в курсе позиции GSC Game World, осуждающей российскую агрессию и помогающей ВСУ. За это, говорит юрист, может грозить обвинение в государственной измене и тюремный срок.

Российские репакеры, публикующие нелегальные версии видеоигр в свободном доступе, восприняли это предупреждение всерьез и уже начали отказываться от планов публикации S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, в VK-сообществе репакера byXatab появилось сообщение, что релиза от них ждать не стоит.

Тем временем во всем мире "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" выйдет на ПК и на консолях Xbox эксклюзивно. Поиграть в нее можно будет с устройств серии S и X. Также она будет доступна в Game Pass.

Что касается персональных компьютеров, то в официальном аккаунте игры на платформе Х (бывший Twitter) появились обновленные системные требования. Так, для установки S.T.A.L.K.E.R. 2 понадобится 160 ГБ дискового пространства и не менее 16 ГБ двухканальной оперативной памяти. Подробные требования можно узнать из инфографики, опубликованной разработчиками.

Как сообщал OBOZ.UA, выход игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" откладывался несколько раз. Окончательной датой его выхода стало 20 ноября 2024 года. Игра не будет иметь русскую озвучку, однако в ней можно будет выбрать русские субтитры. На территории РФ шутер не будет доступен. По крайней мере, через официальные каналы дистрибуции.

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