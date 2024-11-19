Названо точное время релиза украинской игры 'STALKER 2: Сердце Чернобыля' в разных частях мира. Карта

Уже в среду, 20 ноября, состоится долгожданный релиз видеоигр S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Сердце Чернобыля) от украинской компании GSC Game World. Стало известно точное его время – 18:00 по Киеву.

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Об этом сообщили на официальной странице S.T.A.L.K.E.R. в Facebook. "Время релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl раскрыто, сталкеры! Зона открывает свой Периметр для мира, начиная с 20 ноября 2024 года", – говорится в сообщении.

Если в Киеве это произойдет в 18:00, то в Праге и Лондоне – раньше на час и два соответственно по местному времени. В Северной Америке в это время еще будет утро, а в Южной – день.

В Китае, Японии, Австралии и других восточных странах уже будет четверг, 21 ноября.

"Проверьте карту, чтобы узнать свое локальное время запуска, и готовьтесь к путешествию в Сердце Чернобыля!" – добавили разработчики.

Напомним, что тридцатисекундный трейлер игры опубликован украинскими разработчиками 16 января этого года. Тогда же сообщалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, возможно, выйдет 5 сентября 2024 года, однако впоследствии релиз сместился на 20 ноября 2024 года.

Во всем мире STALKER 2: Сердце Чернобыля выйдет на ПК и на консолях Xbox эксклюзивно. Поиграть в нее можно будет с устройств серии S и X. Также она будет доступна в Game Pass.

Как сообщал OBOZ.UA, игра уже стала причиной настоящего переполоха в России. Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, игру могут официально запретить в РФ из-за того, что за ее создание отвечает украинская студия GSC Game World.

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