NASA после месяцев проблем таки открыло капсулу с бесценными образцами астероида Бенну

Инженеры NASA после почти трех месяцев работы смогли создать необходимые инструменты, которые помогли открыть капсулу, содержащую основную часть бесценных образцов, собранных на околоземном астероиде Бенну. Еще в октябре, по возвращении капсулы на Землю, ученые обнаружили, что не могут снять 2 из 35 креплений капсулы.

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Об успехах космическое агентство рассказало на собственном сайте. Ранее ученые все же смогли получить доступ к части образцов (около 70 граммов), которые содержались во внешней части капсулы, но самое интересное находилось под крышкой.

Проблемы с капсулой были обнаружены в октябре, когда миссия OSIRIS-REx доставила контейнер с образцами на Землю. Казалось, что все прошло очень хорошо, особенно учитывая, что это первые такие полученные образцы, но радоваться начали слишком рано.

Чтобы защитить образцы от воздействия земной атмосферы, бактерий и прочего, капсулу поместили в специальный герметичный бокс, в котором и намеревались открыть ее. Но оказалось, что 2 из 35 креплений невозможно открыть, используя инструменты, имеющиеся в боксе. Осложнение состоит в том, что просто открыть бокс и добавить туда новый инструмент – невозможно, поскольку существует риск загрязнения образцов.

Поэтому инженерам NASA пришлось разрабатывать новые инструменты, учитывая, что их будут использовать в ограниченном пространстве герметичного бокса, поэтому у них есть определенные ограничения относительно высоты, веса и даже потенциальной дуги движения.

"Команда кураторов продемонстрировала поразительную стойкость и проделала невероятную работу, чтобы снять эти упрямые крепления с головки TAGSAM, чтобы мы могли продолжить разборку. Мы очень радуемся этому успеху", – заявила куратор проекта OSIRIS-REx в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне доктор Николь Ланнинг.

В NASA рассказали, что два инструмента были созданы из хирургической стали. Это самый твердый из материалов, одобренных для использования в боксах такого типа, где исследователи работают в присоединенных перчатках.

После того, как инструменты были разработаны, их опробовали в тестовой лаборатории, чтобы убедиться, что новые инструменты смогут успешно выполнить нужную задачу. Лишь после этого их установили в герметичный бокс и использовали для победы над неподатливыми креплениями.

Сейчас в NASA празднуют эту маленькую победу и сообщили, что дальнейшие действия по сбору образца из капсулы пройдут в "несколько дополнительных этапов разборки". После выполнения этих шагов образцы сфотографируют, вытащат и взвесят.

Анализ материала с Бенну, который исследователям NASA все же удалось извлечь из капсулы прошлой осенью, уже показал, что образцы с астероида содержат большое количество воды в виде гидратированных глинистых минералов, а также углерода.

Это подтверждает современную теорию о том, как вода могла попасть на землю миллиарды лет назад.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что новая миссия NASA к металлическому астероиду может раскрыть тайну создания Земли.

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