Миссия NASA к металлическому астероиду может раскрыть тайну создания Земли

Американское космическое агентство NASA 5 октября 2023 года намерено запустить миссию к уникальному астероиду Психея. Его особенность состоит в том, что это небесное тело может оказаться обнаженным металлическим ядром некогда молодой планеты.

Об этом рассказывает New Scientist. Если догадка ученых окажется верной, это может раскрыть человечеству тайну формирования нашей родной планеты Земля.

Психея совершает полный оборот вокруг Солнца за 5 земных лет. Этот астероид имеет всего 300 километров в самом широком месте, поэтому это делает его довольно маленьким, особенно ввиду того, что в ближайшей точке к Земле он все равно находится втрое дальше, чем далекий Марс. Эти два фактора привели к тому, что земные ученые имеют очень мало наблюдений за ним и почти ничего не знают о его поверхности, происхождении и даже составе.

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По имеющимся данным, Психея, вероятнее всего, почти полностью состоит из металла, большая часть которого, как предполагают ученые – железо.

В СМИ уже даже предполагали, что NASA интересует не столько научная составляющая миссии к астероиду, сколько оценка его стоимости, чтобы впоследствии доставить его на орбиту Земли для разбора на дорогие запчасти. Но ученые полностью отрицают даже возможность такого развития событий.

"У нас нет технологии, чтобы доставить его обратно, и даже если нам удалось бы вернуть его на Землю, это, вероятно, было бы катастрофической ошибкой для планеты, потому что мы не знаем, как припарковать что-то на орбите", – заявила главная исследовательница миссии NASA Psyche Линда Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона.

Она настаивает, что Психея предназначена "лишь для научных исследований, а не для получения прибыли".

Как рассказала Элкинс-Тантон, незнание ученых о том, каков именно астероид делает лишь более увлекательным его исследование, поскольку люди никогда раньше не видели объект такого типа вблизи. Проводившиеся в последнее время дистанционные наблюдения указывают на то, что Психея может содержать больше силикатных минералов, чем ожидалось ранее.

Ученая уверена, что этот астероид в любом случае будет очень необычным для человеческого глаза.

"Кто знает, как он выглядит? Мы буквально не имеем ни малейшего представления. Когда мы делаем кратеры в металле в лаборатории, случаются странные вещи. Вы можете получить шипы и песок из металлических шариков по всей поверхности, а также уступы и скалы, которые отличаются от того, что мы видим на каменистых мирах", – отметила она.

Но это не все. Такие металлические космические объекты, как Психея, могут быть ключевым ингредиентом формирования скалистых миров. Даже таких, как Земля. Наша планета, как и другие каменистые миры, содержат железные ядра, но ученые никогда не имели возможности для их непосредственного изучения, поскольку они находятся очень глубоко под землей. Теперь же Психея может дать такой шанс.

"Как вид, мы так привязаны к каменистым планетам, но единственным отсутствующим ингредиентом, который мы никогда не могли исследовать вблизи, является металлическое ядро. Это как будто мы делаем торты, но никогда раньше не встречали яйца. Теперь мы собираемся встретиться с яйцом", – объяснил Элкинс-Тантон.

Как ожидается, космический аппарат NASA прибудет к Психее в 2029 году. Он оснащен четырьмя научными инструментами: камерой, спектрометром для измерения состава астероида, магнитометром для исследования магнитного поля и телекоммуникационной системой, которая будет являться двойным средством для измерения гравитационного поля и внутренней структуры Психеи.

Все они могут помочь ученым узнать тайны Психеи и ее вероятную связь с земным ядром.

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