Найден порок, который мог 'убить' жизнь на ледяном спутнике Юпитера

Спутник Юпитера Европа, под ледяной оболочкой которого скрывается огромный океан, вероятнее всего, не способен производить достаточное количество кислорода, чтобы способствовать образованию жизни. По крайней мере, там точно не смогла бы образоваться жизнь такая, как ее знает человечество.

К таким выводам пришли ученые из Принстонского университета. Работа ученых опубликована в научном журнале Nature Astronomy.

В своей работе исследователи изучили данные космического аппарата Juno, который в 2022 году пролетел на высоте 353 километра над поверхностью Европы. Они выяснили, что кислород производится на поверхности со скоростью около 12 килограммов в секунду. Предыдущие оценки прогнозировали значительно более высокий уровень.

Образование кислорода на Европе происходит благодаря радиации, которая попадает на поверхность спутника и расщепляет водяной лед на составные части – водород и кислород. Предыдущие модели предполагали, что во время такого процесса может производиться от 5 до 1000 килограммов кислорода в секунду.

Джейми Салай из Принстонского университета объясняет, что ледяная оболочка Европы фактически выполняет функции легких Европы.

При этом ученые лишь могут догадываться о том, сколько производимого таким образом кислорода может попадать в океан. Но разумеется, что чем меньше кислорода вырабатывается на поверхности, тем меньше его будет и в океане.

А это, в свою очередь, плохие новости для зарождения тех или иных форм жизни в воде под ледяной оболочкой. По крайней мере, тех форм жизни, которые известны человечеству.

Могли ли там образоваться формы жизни отличные от земных, покажет только время. В октябре 2024 года запланирован запуск миссии NASA Europa Clipper, которая, вероятно, даст нам определенные подсказки.

Как планируется, Europa Clipper измерит толщину льда на Европе и это позволит сделать более точные предположения относительно того, могут ли сквозь него проникать полезные для жизни элементы и соединения.

Правда, космический аппарат прибудет к Европе только в 2030 году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее миссия NASA Juno обнаружила минеральные соли и органические соединения на поверхности спутника Юпитера Ганимеди.

Следы органики также были обнаружены на Церере – карликовой планете во внутренней Солнечной системе.

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