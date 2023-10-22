В воде на карликовой планете Солнечной системы обнаружили молекулы, необходимые для жизни

На Церере – карликовой планете во внутренней Солнечной системе – обнаружены органические соединения, необходимые для образования жизни. Сначала ученые предположили, что они могли быть занесены из-за падения астероида, но оказалось, что это не так.

Результаты исследования были представлены на встрече Геологического общества Америки GSA Connects 2023, сообщает IFL Science. В прошлом десятилетии Цереру посетила миссия Dawn. Тогда космический аппарат NASA обнаружил, что на ней есть сложная органика, возможен вулканизм с извержением соли, а также большое количество водяного льда.

В 2017 году ученые, изучая данные, отправленные космическим аппаратом NASA Dawn, впервые заметили органические соединения, известные как алифатические молекулы. Они были обнаружены вблизи ударного кратера в ширину почти 52 километра.

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Происхождение органики не сразу было понятно ученым. Первой мыслью была версия о том, что она попала на карликовую планету вместе с богатым углеродом астероидом. Косвенно эту версию подтверждал тот факт, что органика была обнаружена вблизи кратера.

Дальнейшее исследование, однако, обнаружило, что органика происходит из Цереры.

"Мы обнаружили, что органика может быть более распространена, чем сообщалось ранее, и что она, похоже, устойчива к влиянию условий, подобных условиям на Церере", – отметил планетолог из Лаборатории прикладной физики Джона Гопкинса Террик Дэйли.

В рамках исследования ученые воспроизвели в лаборатории условия столкновений с поверхностью Цереры. Для этого исследователи использовали вертикальную пушку NASA Ames Vertical Gun Range. Она предназначена для моделирования физики и механики образования кратеров при столкновениях с астероидами. Удары происходили на скорости от 2 до 6 километров в секунду и под углами от 15 до 90 градусов.

Экспериментальные данные предоставили важную информацию, но требовалось и другое подтверждение.

Тогда ученые объединили два разных потока данных с NASA Dawn – данные камеры и спектроскопии. Это позволило получить более подробную карту расположения органики на карликовой планете.

Вместе эти исследования подтвердили идею о том, что органика происходит изнутри Цереры.

Информация миссии Dawn изучалась и раньше, но никто не совмещал данные камеры и спектрометра. Именно экстраполяция данных помогла ученым найти истину и понять происхождение органики на Церере.

"Хотя происхождение органики остается недостаточно изученным, теперь у нас есть веские доказательства того, что она образовалась на Церере и, вероятно, в присутствии воды", – заявил астрофизик из Института астрофизики Андалусии в Испании Хуан Риос.

По его мнению, существует вероятность того, что внутри Цереры можно обнаружить большой внутренний резервуар органики.

Десятилетний обзор планетарной науки и астробиологии на 2023-2032 годы определил Цереру как приоритетную цель миссии по возвращению образцов, которая может состояться через несколько десятилетий в будущем.

Между тем, другой зонд NASA под названием "Люси" вскоре будет исследовать 10 астероидов-троянцев, которые, как считают, могут содержать подсказки о создании нашей Солнечной системы и даже Земли, поскольку на них хранятся материалы из ранней Солнечной системы.

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