Надо ли выключать телевизор из розетки: ответ однозначен

Хотя большинство гаджетов в доме постоянно потребляют так называемую "фантомную энергию", телевизоры нового поколения спроектированы для максимально эффективной работы. Эксперты отмечают, что режим ожидания стал настолько экономным, что его влияние на счета за электричество почти незаметно.

Вместо того чтобы каждый раз искать розетку за массивной мебелью, стоит разобраться, как работает ваша техника внутри. В bgr.com объяснили, почему радикальные меры по отключению питания часто являются лишними и какие последствия это может иметь для функционала устройства.

Режим ожидания на телевизоре

Даже когда ваш Smart TV выключен, он продолжает потреблять мизерное количество электричества, пока вилка остается в розетке. Это явление называют "фантомным питанием". Современные модели используют этот ресурс для поддержания режима ожидания (standby), который позволяет мгновенно включать экран или отображать цифровые картины. Однако мощность, которую они забирают в этом состоянии, обычно не превышает 0,5 Вт. В годовом эквиваленте это стоит пользователю считанные копейки, что делает полное отключение экономически нецелесообразным.

Поможет ли настройка системы сэкономить

Если вы стремитесь быть максимально экологичными или считаете каждую гривну, вместо вытягивания шнура можно воспользоваться настройками самого телевизора. В меню "Система" или "Питание и энергия" большинство производителей позволяют выключить световые индикаторы или полностью деактивировать режим ожидания.

Такой шаг снизит потребление энергии до абсолютного минимума, но устройство все равно будет оставаться готовым к работе без риска повреждения разъемов.

Почему не стоит выключать телевизор из розетки

Прежде чем вытащить вилку из розетки, стоит учесть технические риски. Постоянное отключение питания может привести к:

Сбою настроек : внутренние часы и некоторые параметры системы могут сброситься.

: внутренние часы и некоторые параметры системы могут сброситься. Проблемам со связью : телевизору понадобится больше времени для повторного подключения к Wi-Fi.

: телевизору понадобится больше времени для повторного подключения к Wi-Fi. Отсутствие обновлений: Smart-системы часто загружают критические патчи безопасности и обновления программного обеспечения именно в фоновом режиме, пока вы ими не пользуетесь.

Когда отключение действительно имеет смысл

Полная изоляция от сети оправдана только в двух случаях: если вы покидаете дом на длительный отпуск или во время сильной грозы, чтобы защитить технику от возможных скачков напряжения. В остальных ситуациях специалисты советуют использовать сетевые фильтры с выключателем. Это позволит одним нажатием обесточить всю домашнюю медиасистему (колонки, приставки, телевизор) без изнашивания самих розеток.

Если ваша цель существенно уменьшить коммунальные расходы, телевизор – не лучший объект для фокусировки. Значительно больше "фантомной" энергии за год потребляют:

Зарядные устройства для телефонов, оставленные в розетке.

Мониторы настольных компьютеров.

Тостеры, кофемашины и микроволновки с цифровыми дисплеями.

Суммарная экономия от отключения этих мелких бытовых приборов может быть в разы выше, чем от манипуляций с телевизором.

