Можно ли заряжать AirPods всю ночь: объяснение экспертов

Часто владельцы AirPods оставляют наушники в зарядном кейсе на всю ночь, чтобы утром они были полностью готовы к использованию. Однако у пользователей часто возникает вопрос, не вредит ли такая привычка аккумулятору.

Эксперты утверждают, что заряжать AirPods в течение ночи безопасно для самих наушников, но это может влиять на долговечность батареи. Современные технологии Apple защищают устройство от перезарядки, однако постоянное удержание аккумулятора на 100% ускоряет его естественное старение.

Безопасно ли заряжать AirPods всю ночь

Специалисты из bgr.com подтвердили, чтозаряжать AirPods в течение ночи не опасно. Apple разработала систему таким образом, что когда аккумулятор достигает 100%, процесс зарядки автоматически прекращается.

Зарядный кейс действует как умный буфер: он не позволяет наушникам постоянно получать ток, а лишь подпитывает их в случае небольшого падения заряда.

Однако даже при такой защите постоянное удержание батареи на максимальном уровне создает дополнительную нагрузку. Это приводит к медленному, но все же ускоренному износу литий-ионного аккумулятора из-за избыточного тепла и химических процессов.

Важный нюанс заключается в том, что оставлять AirPods вне кейса – худшая идея.

Многие думают, что вынимать наушники из кейса после полной зарядки поможет сохранить батарею. На самом деле это часто приводит к противоположному эффекту. Если AirPods оставить вне кейса, они продолжают работать в режиме низкого энергопотребления, поддерживая Bluetooth-соединение. Из-за этого аккумулятор может разрядиться ниже критических 20%, что создает значительно большую нагрузку во время следующей зарядки.

Глубокий разряд литий-ионных аккумуляторов вызывает необратимые химические изменения и существенно сокращает их ресурс. Поэтому эксперты считают, что оставлять AirPods в зарядном кейсе гораздо безопаснее, чем рисковать их полной разрядкой.

Сколько времени нужно заряжать AirPods

Самым эффективным способом продлить жизнь батареи является использование функции "Оптимизированная зарядка аккумулятора". Она позволяет наушникам заряжаться только до 80%, а остальной заряд добавляет непосредственно перед тем, как вы обычно начинаете ими пользоваться. Чтобы включить эту функцию:

Подключите AirPods к iPhone или iPad. Зайдите в Настройки → выберите название ваших AirPods. Перейдите в раздел Аккумулятор. Включите опцию "Оптимизированная зарядка аккумулятора".

Дополнительные полезные советы:

Выключайте активное шумоподавление (ANC), когда оно не требуется.

Старайтесь придерживаться "золотого правила" 20-80% заряда, когда это возможно.

Если не планируете пользоваться AirPods длительное время, храните их с уровнем заряда около 50%.

Правильный уход за аккумулятором позволяет значительно увеличить срок службы AirPods и избежать преждевременной замены кейса или наушников.

