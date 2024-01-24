Крошечные черные дыры расшатывают орбиту Земли: ученые заявили о 'пришельцах' из ранней Вселенной

Через нашу Солнечную систему, вероятно, пролетают первичные черные дыры (ПЧД), которые сеют хаос в стабильной системе. В частности, они влияют на орбиты планет, заставляя их "шататься" и "раскачиваться".

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Об этом говорится в исследовании ученых из Центра теоретической физики Массачусетского технологического института. Их работа опубликована на сайте препринтов arXiv и ожидает рецензирования научным сообществом.

Согласно гипотезе ученых, речь идет о крохотных черных дырах, образовавшихся в первые секунды после Большого взрыва, произошедшего около 14 миллиардов лет назад. Одна из таких "пришельцев" из прошлого, якобы пролетает сквозь нашу Солнечную систему ориентировочно раз в десятилетие.

Первичные черные дыры очень интересны для ученых, которые подозреваю, что эти объекты преимущественно состоят из темной материи. Это такое гипотетическое вещество, которое не взаимодействует со светом или электромагнитным полем, но, как считается, составляет примерно 27% вещества, из которого состоит Вселенная.

Несмотря на то, что эта гипотеза недоказана и достаточно контраверсионна, она вызывает интерес у ученых, поскольку намекает на то, что во Вселенной все еще достаточно сюрпризов, которые только предстоит изучить.

Физики, озвучившие эту гипотезу, считают, что такие ПЧД были бы абсолютно крохотными. По оценкам, их размер находится где-то между размером молекулы водорода и размером средней бактерии.

Но даже несмотря на то, что они чрезвычайно крошечны, их влияние на планеты Солнечной системы достаточно мощно.

Ученые убеждены, что когда такая ПЧД пролетает мимо планет, в частности Земли, то они "начинают слегка шататься или раскачиваться относительно пути, по которому двигались до пролету".

Доказать это возможно, если при таких колебаниях измерить расстояние между планетой и Солнцем и обнаружить, что оно отлично от традиционного.

Правда, моделирование показало, что если бы такой объект с массой как у астероида, приблизился к Солнцу на расстояние, вдвое большее, чем расстояние между Землей и Солнцем, то отклонение составляло бы от нескольких сантиметров до метра. Так что поймать его будет не так-то просто.

Для получения более точных данных исследователям нужно использовать более мощные симуляции Солнечной системы, а также "десятилетие высокоточных данных наблюдений".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученым удалось создать квантовый симулятор черной дыры.

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