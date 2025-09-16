Какие функции iOS 26 'одолжила' у Android: список

Крупные корпорации постоянно подглядывают друг у друга идеи, чтобы совершенствовать свои продукты. Конечно, делает так и Apple, которая внимательно следит за тем, какие функции добавляет Google к мобильной операционной системе Android, чтобы повторить лучшие из них.

Как пишет издание BGR.com, в iOS 26 таких функций будет как минимум пять. Вот в чем iPhone наконец догонят смартфоны на Android.

Динамические обои

iOS 26 предлагает, вероятно, самое масштабное изменение дизайна со времен iOS 7. Новая версия получила название "жидкое стекло", ведь добавляет полупрозрачные элементы в каждое меню и кнопку. Это делает интерфейс операционной системы свежим и визуально привлекательным. Одним из лучших мест для демонстрации новых эффектов является экран блокировки, который получил динамические обои.

После обновления пользователи увидят новые эффекты при установке обоев. Во-первых, шрифт San Francisco, отображающий время, будет автоматически менять свой размер в зависимости от элементов на фоне. Шрифт также будет адаптировать свой размер при получении сообщений. Кроме того, программное обеспечение использует искусственный интеллект для преобразования 2D-изображений в 3D.

Похожие обои под названием Cinematic в июне 2023 года получили смартфоны Google Pixel. Эти обои позволяют пользователям превращать 2D-изображения в 3D. Более того, новый дизайн часов с динамическими обоями похож на реализацию Xiaomi в HyperOS 2.0, которая начала распространяться в начале 2025 года.

Визуальный интеллект: онлайн-поиск на экране iPhone

Apple представила визуальный интеллект во время анонса iPhone 16 в 2024 году. Это функция Apple Intelligence, которая позволяет наводить камеру на объекты, памятники, животные, растения и т. д. и задавать вопросы о них. Чтобы вызвать визуальный интеллект, необходимо нажать кнопку управления камерой или кнопку действия. В iOS 26 Apple расширила возможности визуального интеллекта, предоставив возможность поиска содержимого экрана. Эта функция может распознавать товары, которые вы видите в интернете, и находить похожие, добавлять события в приложение "Календарь", определять породу собаки или отправлять вопросы в ChatGPT.

Google Lens, представленный в 2017 году, является одним из первых продуктов Google, позволяющим пользователям идентифицировать объекты в реальном мире и взаимодействовать с ними. В начале 2024 года Google представила функцию поиска Circle to Search, которая дополнительно расширяет возможности Google Lens, позволяя пользователям искать по всему, что они видят на экране своего телефона.

Фильтрация звонков и помощь при удержании звонка

Apple анонсировала две важные функции, которые появятся в приложении "Телефон". В операционной системе iOS 26 появляются фильтрация вызовов и помощь при удержании вызова. Первая автоматически отвечает на звонки с неизвестных номеров и просит звонящего представиться. Процесс происходит в фоновом режиме и телефон не беспокоит своего владельца до завершения идентификации. Только после этого iPhone звонит, и пользователь может решить, будет ли отвечать на вызов.

Помощь при удержании звонка – еще одна полезная функция, которая должна улучшить качество звонков. Она пригодится, когда надо дозвониться в службу поддержки клиентов или до других подобных колл-центров. Обычно такие звонки начинаются с того, что вы слушаете робота или находитесь в режиме ожидания, пока не освободится живой оператор. Новая функция в iOS 26 будет удерживать ваш звонок до момента появления этого оператора. После этого телефон зазвонит, и вы будете знать, что с вами готов поговорить человек. В 2018 году Google представила функцию Call Screen, которая позволяет Ассистенту отвечать на звонки от неизвестных абонентов. Hold for Me – это функция Android, выпущенная в 2020 году, она предлагает те же возможности, что и Hold Assist.

Обнаружение спама и фильтрация неизвестных отправителей

Наряду с приложением "Телефон", приложение "Сообщения" также получило два полезных обновления в iOS 26: обнаружение спама и фильтрацию неизвестных отправителей. Первая из них использует встроенные фильтры, чтобы не допустить попадания спама на главный экран уведомлений. Фильтрация неизвестных отправителей перенесет все сообщения с неизвестного номера в отдельное меню, чтобы вы могли сосредоточиться на общении с важными для вас людьми. Эти функции не блокируют срочные текстовые сообщения, такие как коды безопасности или оповещения об определенных событиях, например, о готовности столика в ресторане.

В Google Сообщениях уже есть функция обнаружения спама. Она была представлена еще в 2018 году. А в конце 2024 года Google анонсировала новую функцию обнаружения мошеннических звонков, которая использует Gemini Nano для выявления потенциально вредоносных вызовов. Apple не имеет альтернативы этому более продвинутому инструменту борьбы со спамом в iOS 26. Возможно, аналогичная функция будет реализована в следующих версиях iOS 26.

Перевод в реальном времени в "Сообщениях", FaceTime и "Телефоне"

Apple Intelligence в iOS 26 добавляет возможности перевода в реальном времени в три приложения: "Сообщения", FaceTime и "Телефон". Функция использует разработанные Apple модели, которые полностью работают на устройстве, поэтому ваши данные не передаются третьим сторонам. Функция полезна для перевода письменного текста в программе "Сообщения" и речи в программах FaceTime и "Телефон". Более того, она работает даже с голосовыми заметками, отправленными через программу "Сообщения". Голосовой синхронный переводчик появился также в новых AirPods.

Google представила функцию перевода реального времени в серии Pixel 6 в 2021 году. Эта функция позволяет пользователям Android переводить сообщения в различных приложениях, включая Google Сообщения, WhatsApp и другие. Кроме того, в Ассистенте Google также есть функция перевода в режиме реального времени между двумя собеседниками. Функция работает как во время звонков, и во время реальных разговоров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие основные обновления получила iOS 26, которая вышла 15 сентября.

