УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какие функции iOS 26 "одолжила" у Android: список

Юлия Потерянко
Техно Oboz
5 минут
219
Какие функции iOS 26 'одолжила' у Android: список

Крупные корпорации постоянно подглядывают друг у друга идеи, чтобы совершенствовать свои продукты. Конечно, делает так и Apple, которая внимательно следит за тем, какие функции добавляет Google к мобильной операционной системе Android, чтобы повторить лучшие из них.

Видео дня

Как пишет издание BGR.com, в iOS 26 таких функций будет как минимум пять. Вот в чем iPhone наконец догонят смартфоны на Android.

Динамические обои

Какие функции iOS 26 "одолжила" у Android: список

iOS 26 предлагает, вероятно, самое масштабное изменение дизайна со времен iOS 7. Новая версия получила название "жидкое стекло", ведь добавляет полупрозрачные элементы в каждое меню и кнопку. Это делает интерфейс операционной системы свежим и визуально привлекательным. Одним из лучших мест для демонстрации новых эффектов является экран блокировки, который получил динамические обои.

После обновления пользователи увидят новые эффекты при установке обоев. Во-первых, шрифт San Francisco, отображающий время, будет автоматически менять свой размер в зависимости от элементов на фоне. Шрифт также будет адаптировать свой размер при получении сообщений. Кроме того, программное обеспечение использует искусственный интеллект для преобразования 2D-изображений в 3D.

Похожие обои под названием Cinematic в июне 2023 года получили смартфоны Google Pixel. Эти обои позволяют пользователям превращать 2D-изображения в 3D. Более того, новый дизайн часов с динамическими обоями похож на реализацию Xiaomi в HyperOS 2.0, которая начала распространяться в начале 2025 года.

Визуальный интеллект: онлайн-поиск на экране iPhone

Какие функции iOS 26 "одолжила" у Android: список

Apple представила визуальный интеллект во время анонса iPhone 16 в 2024 году. Это функция Apple Intelligence, которая позволяет наводить камеру на объекты, памятники, животные, растения и т. д. и задавать вопросы о них. Чтобы вызвать визуальный интеллект, необходимо нажать кнопку управления камерой или кнопку действия. В iOS 26 Apple расширила возможности визуального интеллекта, предоставив возможность поиска содержимого экрана. Эта функция может распознавать товары, которые вы видите в интернете, и находить похожие, добавлять события в приложение "Календарь", определять породу собаки или отправлять вопросы в ChatGPT.

Google Lens, представленный в 2017 году, является одним из первых продуктов Google, позволяющим пользователям идентифицировать объекты в реальном мире и взаимодействовать с ними. В начале 2024 года Google представила функцию поиска Circle to Search, которая дополнительно расширяет возможности Google Lens, позволяя пользователям искать по всему, что они видят на экране своего телефона.

Фильтрация звонков и помощь при удержании звонка

Какие функции iOS 26 "одолжила" у Android: список

Apple анонсировала две важные функции, которые появятся в приложении "Телефон". В операционной системе iOS 26 появляются фильтрация вызовов и помощь при удержании вызова. Первая автоматически отвечает на звонки с неизвестных номеров и просит звонящего представиться. Процесс происходит в фоновом режиме и телефон не беспокоит своего владельца до завершения идентификации. Только после этого iPhone звонит, и пользователь может решить, будет ли отвечать на вызов.

Помощь при удержании звонка – еще одна полезная функция, которая должна улучшить качество звонков. Она пригодится, когда надо дозвониться в службу поддержки клиентов или до других подобных колл-центров. Обычно такие звонки начинаются с того, что вы слушаете робота или находитесь в режиме ожидания, пока не освободится живой оператор. Новая функция в iOS 26 будет удерживать ваш звонок до момента появления этого оператора. После этого телефон зазвонит, и вы будете знать, что с вами готов поговорить человек. В 2018 году Google представила функцию Call Screen, которая позволяет Ассистенту отвечать на звонки от неизвестных абонентов. Hold for Me – это функция Android, выпущенная в 2020 году, она предлагает те же возможности, что и Hold Assist.

Обнаружение спама и фильтрация неизвестных отправителей

Какие функции iOS 26 "одолжила" у Android: список

Наряду с приложением "Телефон", приложение "Сообщения" также получило два полезных обновления в iOS 26: обнаружение спама и фильтрацию неизвестных отправителей. Первая из них использует встроенные фильтры, чтобы не допустить попадания спама на главный экран уведомлений. Фильтрация неизвестных отправителей перенесет все сообщения с неизвестного номера в отдельное меню, чтобы вы могли сосредоточиться на общении с важными для вас людьми. Эти функции не блокируют срочные текстовые сообщения, такие как коды безопасности или оповещения об определенных событиях, например, о готовности столика в ресторане.

В Google Сообщениях уже есть функция обнаружения спама. Она была представлена еще в 2018 году. А в конце 2024 года Google анонсировала новую функцию обнаружения мошеннических звонков, которая использует Gemini Nano для выявления потенциально вредоносных вызовов. Apple не имеет альтернативы этому более продвинутому инструменту борьбы со спамом в iOS 26. Возможно, аналогичная функция будет реализована в следующих версиях iOS 26.

Перевод в реальном времени в "Сообщениях", FaceTime и "Телефоне"

Какие функции iOS 26 "одолжила" у Android: список

Apple Intelligence в iOS 26 добавляет возможности перевода в реальном времени в три приложения: "Сообщения", FaceTime и "Телефон". Функция использует разработанные Apple модели, которые полностью работают на устройстве, поэтому ваши данные не передаются третьим сторонам. Функция полезна для перевода письменного текста в программе "Сообщения" и речи в программах FaceTime и "Телефон". Более того, она работает даже с голосовыми заметками, отправленными через программу "Сообщения". Голосовой синхронный переводчик появился также в новых AirPods.

Google представила функцию перевода реального времени в серии Pixel 6 в 2021 году. Эта функция позволяет пользователям Android переводить сообщения в различных приложениях, включая Google Сообщения, WhatsApp и другие. Кроме того, в Ассистенте Google также есть функция перевода в режиме реального времени между двумя собеседниками. Функция работает как во время звонков, и во время реальных разговоров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие основные обновления получила iOS 26, которая вышла 15 сентября.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.