iOS 26 выйдет 15 сентября: основные функции

Ежегодно обновление iOS становится одним из самых громких событий для владельцев iPhone, ведь оно определяет, как будет выглядеть и работать смартфон. После трех месяцев бета-тестирования Apple выпускает iOS 26.

Видео дня

Новинка обещает самый большой визуальный редизайн за последние годы, ряд умных инструментов для экономии батареи, а также более глубокое обновление уведомлений и CarPlay. Детали рассказало издание MacRumors.

Liquid Glass

iOS 26 приносит совершенно новый дизайн Liquid Glass с полупрозрачными меню, кнопками и иконками.

Apple описывает его как "новый материал, который создает больший фокус на контенте и придает новый уровень выразительности элементам управления, навигации, виджетам и значкам приложений".

Улучшение экрана блокировки

Часы теперь автоматически адаптируются, чтобы заполнить свободное пространство.

Для поддерживаемых песен Apple Music доступно анимационное полноэкранное оформление альбома.

Новые возможности iMessage

Фоны в чатах: теперь можно добавить фон к любому разговору – его увидят все участники. Доступны варианты Apple или собственные фото.

теперь можно добавить фон к любому разговору – его увидят все участники. Доступны варианты Apple или собственные фото. Опросы: в групповых чатах можно создавать голосования (например, выбор ресторана). Apple Intelligence даже подскажет, когда уместно создать опрос.

в групповых чатах можно создавать голосования (например, выбор ресторана). Apple Intelligence даже подскажет, когда уместно создать опрос. Apple Cash в группах: отправка и получение денег непосредственно в групповых чатах.

отправка и получение денег непосредственно в групповых чатах. Индикаторы набора в группах: видно, кто именно пишет сообщения.

видно, кто именно пишет сообщения. Кнопка "Добавить контакт": позволяет быстро добавить участника в контакты.

позволяет быстро добавить участника в контакты. Выделение текста: новая опция "Выделить" после долгого тапа по сообщению позволяет выбрать только часть текста, а не все сообщение.

новая опция "Выделить" после долгого тапа по сообщению позволяет выбрать только часть текста, а не все сообщение. Фильтрация неизвестных отправителей: сообщения от незнакомых номеров автоматически перемещаются в отдельную папку, а уведомления от них скрываются.

Call Screening и Hold Assist

В приложении "Телефон" появились две новые функции:

Call Screening: при включении неизвестный абонент должен назвать себя и объяснить причину звонка.

Hold Assist: iPhone может сам ждать на линии, пока оператор не будет готов, и сообщит вам, когда можно говорить.

Adaptive Power Mode

Рядом с режимом низкого энергопотребления появился новый – Adaptive Power Mode.

Apple объясняет, что он может "регулировать производительность", чтобы продлить время работы батареи: немного уменьшать яркость, замедлять некоторые процессы и автоматически активировать Low Power Mode при 20% заряда. Доступно только на iPhone 15 Pro и более новых моделях.

AutoMix

В Apple Music появилась функция AutoMix, которая плавно переходит от одной песни к другой – как у диджея. Она заменила предыдущую функцию Crossfade.

Preview App

Приложение Preview, знакомое пользователям Mac, теперь доступно и на iPhone. Оно позволяет редактировать и делать пометки в PDF и изображениях без сторонних программ.

CarPlay

Дизайн Liquid Glass распространяется и на интерфейс CarPlay.

распространяется и на интерфейс CarPlay. Возможность отвечать на сообщения стандартными Tapbacks (сердце, лайк, восклицательный знак).

Компактный режим вызовов : новое окно вызова позволяет одновременно видеть другую информацию, например навигацию.

: новое окно вызова позволяет одновременно видеть другую информацию, например навигацию. Добавлен экран виджетов: календарь, напоминания, управление HomeKit и тому подобное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем разница между процессорами А19 и А19 Pro.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.