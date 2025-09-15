iOS 26 выйдет 15 сентября: основные функции
Ежегодно обновление iOS становится одним из самых громких событий для владельцев iPhone, ведь оно определяет, как будет выглядеть и работать смартфон. После трех месяцев бета-тестирования Apple выпускает iOS 26.
Новинка обещает самый большой визуальный редизайн за последние годы, ряд умных инструментов для экономии батареи, а также более глубокое обновление уведомлений и CarPlay. Детали рассказало издание MacRumors.
Liquid Glass
iOS 26 приносит совершенно новый дизайн Liquid Glass с полупрозрачными меню, кнопками и иконками.
Apple описывает его как "новый материал, который создает больший фокус на контенте и придает новый уровень выразительности элементам управления, навигации, виджетам и значкам приложений".
Улучшение экрана блокировки
Часы теперь автоматически адаптируются, чтобы заполнить свободное пространство.
Для поддерживаемых песен Apple Music доступно анимационное полноэкранное оформление альбома.
Новые возможности iMessage
- Фоны в чатах: теперь можно добавить фон к любому разговору – его увидят все участники. Доступны варианты Apple или собственные фото.
- Опросы: в групповых чатах можно создавать голосования (например, выбор ресторана). Apple Intelligence даже подскажет, когда уместно создать опрос.
- Apple Cash в группах: отправка и получение денег непосредственно в групповых чатах.
- Индикаторы набора в группах: видно, кто именно пишет сообщения.
- Кнопка "Добавить контакт": позволяет быстро добавить участника в контакты.
- Выделение текста: новая опция "Выделить" после долгого тапа по сообщению позволяет выбрать только часть текста, а не все сообщение.
- Фильтрация неизвестных отправителей: сообщения от незнакомых номеров автоматически перемещаются в отдельную папку, а уведомления от них скрываются.
Call Screening и Hold Assist
В приложении "Телефон" появились две новые функции:
Call Screening: при включении неизвестный абонент должен назвать себя и объяснить причину звонка.
Hold Assist: iPhone может сам ждать на линии, пока оператор не будет готов, и сообщит вам, когда можно говорить.
Adaptive Power Mode
Рядом с режимом низкого энергопотребления появился новый – Adaptive Power Mode.
Apple объясняет, что он может "регулировать производительность", чтобы продлить время работы батареи: немного уменьшать яркость, замедлять некоторые процессы и автоматически активировать Low Power Mode при 20% заряда. Доступно только на iPhone 15 Pro и более новых моделях.
AutoMix
В Apple Music появилась функция AutoMix, которая плавно переходит от одной песни к другой – как у диджея. Она заменила предыдущую функцию Crossfade.
Preview App
Приложение Preview, знакомое пользователям Mac, теперь доступно и на iPhone. Оно позволяет редактировать и делать пометки в PDF и изображениях без сторонних программ.
CarPlay
- Дизайн Liquid Glass распространяется и на интерфейс CarPlay.
- Возможность отвечать на сообщения стандартными Tapbacks (сердце, лайк, восклицательный знак).
- Компактный режим вызовов: новое окно вызова позволяет одновременно видеть другую информацию, например навигацию.
- Добавлен экран виджетов: календарь, напоминания, управление HomeKit и тому подобное.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем разница между процессорами А19 и А19 Pro.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.