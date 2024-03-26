Как во время видеозвонка в FaceTime запустить жестами сердечки и салюты: какие iPhone поддерживают

FaceTime и другие приложения для видеозвонков стали неотъемлемой частью повседневного общения миллионов людей. Кто-то регулярно проводит онлайн рабочие встречи, кто-то общается с друзьями, а кто-то учится.

Однако теперь видеовызовы вышли на новый уровень, потому что Apple разработал функцию, которая позволит использовать эффекты дополненной реальности. О том, как это работает, рассказал MakeUseOf.

Реакции – это эффекты дополненной реальности, возникающие, когда камера вашего iPhone фиксирует определенные жесты во время видеовызовов в FaceTime, а также WhatsApp и Google Meet.

На каких устройствах поддерживается

Чтобы использовать эту функцию, необходимо, чтобы на вашем устройстве был iOS 17, iPadOS 17 или macOS Sonoma. То есть вы можете отправлять реакции, если у вас:

iPhone 12 или новее;

iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения и более новые);

iPad Pro 12,9 дюймов (5-го поколения и более новые);

iPad Air (4-го поколения и более новые);

iPad mini (6-е поколение);

iPad (10 поколения);

Apple silicon Mac (M1 MacBook Air и более новые).

Однако получить сообщение с реакцией может любой пользователь. То есть даже если ваш собеседник пользуется устройством Android или iPhone с iOS 16 и более старых версий, он все равно может видеть 3D-эффекты, которые активируются с вашей стороны.

Какие жесты можно использовать, чтобы вызвать реакцию во время видеовызовов

Реакции включаются по умолчанию, поэтому все, что вам нужно сделать, это показать один из нижеприведенных жестов в камеру, чтобы появился эффект дополненной реальности.

Сердечко

Сделайте сердечко двумя руками.

Большой палец вверх

Просто поднимите один большой палец.

Фейерверк

Держите два больших пальца вверх одновременно.

Большой палец вниз

Опустите палец вниз.

Дождь

Держите два больших пальца вниз одновременно.

Воздушные шарики

Сделайте жест победы или мира одной рукой.

Конфетти

Сделайте жест победы или мира обеими руками.

Лазеры

Последняя реакция имеет две интересные версии. Иногда вы увидите лазерный шар с эффектами дыма. В другой раз это будут лазерные лучи.

Чтобы активировать одну из них, сделайте знак рогов обеими руками.

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