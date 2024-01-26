Защита украденного устройства: как включить новую функцию на iPhone и в чем ее польза

Компания Apple продолжает улучшать защиту своих гаджетов. Недавно вышло обновление iOS 17.3 и iPadOS 17.3, и пользователи были приятно удивлены новой функцией под названием Stolen Device Protection ("Защита украденного устройства").

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Функция позволяет защитить данные на устройстве в случае, если iPhone или iPad были похищены. Эксперты рассказали детали об обновлении и объяснили, как включить защиту.

Stolen Device Protection

"Защита украденного устройства" позволяет вывести безопасность на новый уровень.

Функционал очень полезен. К примеру, представим ситуацию: злоумышленник похитил ваш гаджет и каким-то чудом смог угадать пароль (или предварительно его подсмотрел). Далее он все равно должен пройти аутентификацию через Face ID или Touch ID, прежде чем получит доступ к данным на смартфоне. Новая функция поможет избежать многих проблем: злоумышленник не сможет использовать платежные системы в Safari или обновить устройство до начальных настроек, или подать заявку на получение новой Apple Card и т.д.

Эксперты говорят, что эти защитные настройки активируются, когда пользователь iPhone или iPad находится в незнакомой геолокации. У пользователя просто не будет возможности изменить пароль Apple ID или выйти из Apple ID без проверки подлинности через Face ID или Touch ID. Пройдя аутентификацию, придется подождать, пока закончится задержка безопасности (длительностью в один час), а затем снова идентифицироваться с помощью Face ID или Touch ID, чтобы изменить эти настройки.

Как включить функцию

Перейдите в раздел "Настройки". Выберите "Face ID и пароль". Введите пароль и включите функцию "Защита украденного устройства".

Также необходимо настроить двухфакторную аутентификацию для Apple ID и включить параметры:

пароль, Face ID (или Touch ID для старых iPhone и iPad) – найти их можно в разделе "Face ID и пароль" в настройках;

Find My и Significant Locations: "Настройки" – "Apple ID" – "Find My".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Apple представила новую опцию Screen Distance в iOS 17 для устройств, поддерживающих FaceID.

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