Как улучшить качество фото на смартфоне: семь 'секретов', которые понадобятся всем

Обладать хорошей камерой на смартфоне – это только часть успеха в фотографировании. Создание красивых селфи и фото сводится именно к знанию ее функций и объекта съемки.

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За последние годы камеры гаджетов стали лучше, имеют отличные эффекты масштабирования, фокусировки и других вещей, которые раньше были доступны только в профессиональных аппаратах. Поэтому OBOZ.UA собрал ряд базовых "секретов", которые помогут улучшить качество ваших снимков.

1. Очистите объектив

Поскольку объектив камеры смартфона маленький, его очень легко испачкать, когда вы используете гаджет для других целей. Порой вы проводите целый день, держа телефон в руках, поэтому обязательно протирайте на нем смазанные следы, прежде чем начать снимать. Не забудьте также очистить фронтальную камеру.

2. Примените фокусировку и правило третей

Постарайтесь не просто навести камеру и сделать снимок, а уделите время тому, чтобы объект фотографии находился в фокусе. Большинство смартфонов поддерживают сенсорную фокусировку: просто коснитесь самой важной части изображения на дисплее, и камера скорректирует фокус, чтобы оно выглядело красиво и четко.

Правило третей актуально для фото альбомной ориентации и основано на идее, что разделение изображения на девять равных частей для формирования сетки 3:3 создает визуальный интерес. Вы должны стремиться размещать главный объект фотографии – например, вазу, животное или группу лиц – на пересечениях или вдоль этих линий. Левая или правая треть изображения обычно дает наилучшие результаты.

3. Отключите вспышку, используйте ночной режим и следите за источником света

Включенная вспышка на камере иногда может привести к слишком большому количеству шума на снимке. А в условиях низкой освещенности отключение вспышки может улучшить ваши ночные фото.

Поэтому, когда фотографируете при дневном свете и объект находится в тени, как раз хорошо использовать вспышку – она может дать отличные результаты для портретов. Но в условиях слабого освещения, например, вечером, попробуйте вместо этого использовать ночной режим съемки.

Также при фотографировании важно знать, откуда исходит свет. Камеры смартфонов могут улавливать только ограниченное его количество, поскольку избыток света может перегрузить датчик и сбить его экспозицию. Во время съемки в помещении или на улице следите за тем, чтобы свет падал прямо на объект снимка (не сзади, иначе объект будет недоэкспонирован).

4. Используйте режим HDR

Есили когда-нибудь пытались сфотографировать небо, но пейзаж внизу терялся в тени или наоборот – пытались сфокусироваться на тускло освещенном объекте и замечали, что небо становится переэкспонированным, то вы точно оцените режим HDR (расширенный динамический диапазон).

Он выделяет самые темные и самые светлые части вашего снимка и создает лучший баланс цветов в целом. Единственный недостаток в том, что в таком режиме обработка фотографий занимает немного больше времени, поэтому избегайте его использования, когда снимаете быстро движущиеся объекты или не можете удерживать телефон неподвижно. Но в целом HDR – хорошая находка, когда есть большая разница между самыми темными и самыми светлыми частями вашей фотографии.

5. Изучите функции камеры

Важно знать, какие "способности" имеет камера вашего смартфона и когда их можно использовать. Как уже отмечалось, включенный режим HDR на большинстве телефонов подойдет для повседневной фотографии. Ночной режим для съемки важен в темных помещениях или на улице после захода солнца. Портретный – размывает фон позади объекта и иногда называется эффектом боке. А панорамный подойдет, когда вы делаете пейзажные фотографии, чтобы снять все вокруг себя.

Также стоит понимать соотношения сторон фото. Распространенными является значения 16:9, 4:3 и 1:1. Профессиональные фотографы используют соотношение 4:3, потому что это хорошо подходит для обработки фото на компьютерных мониторах и для печати. Соотношение 16:9 используется для видео, так как отлично подходит для телевизоров и мониторов с разрешением 1920x1080.

6. Установите высокое разрешение фото

Чем выше разрешение фотографии, тем лучше ее качество. При съемке старайтесь подойти как можно ближе к объекту, а не увеличивать масштаб, стоя поодаль от того, что фотографируете.

По возможности избегайте цифрового зума, поскольку его использование снижает качество изображения. В то же время, если вы подойдете близко, у вас всегда есть возможность обрезать изображение позже.

7. Используйте стабилизатор

Поскольку камеры смартфонов чувствительны к движению, то даже небольшое дрожание может сделать фотографию размытой. Поэтому максимально минимизировать дрожание камеры поможет штатив, даже небольшой и дешевый.

Если же не хотите покупать штатив, то использование стены, полки или же другой руки поможет уменьшить дрожание камеры. Сохранение неподвижности снимка особенно важно для фотографирования в условиях низкого освещения.

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